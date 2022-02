Polizei bittet um Unterstützung : 18-Jähriger aus Sonsbeck wird vermisst

Sonsbeck Seit Donnerstagmorgen wird der 18-jährige Dominik M. aus Sonsbeck vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung darum, sie bei der Suche zu unterstützen.

Wie die Polizei mitteilt, habe der 18-Jährige das Elternhaus am Donnerstag in den Morgenstunden mit einem gepackten Rucksack verlassen. Das Verschwinden könnte mit einem Streit mit der Mutter am Vortag zusammenhängen. Der Vermisste leide an einer psychischen Auffälligkeit, wodurch die Urteils- und Kritikfähigkeit eingeschränkt sei, teilt die Polizei weiter mit. Er sei wahrscheinlich zu Fuß oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus) unterwegs. Auf Medikamente sei er nicht angewiesen, allerdings könnte er sich aufgrund seiner geistigen Einschränkung in einer hilflosen Lage befinden, gibt die Polizei an und bittet dringend um Mithilfe bei der Suche.