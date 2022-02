Politik in Grevenbroich : „Discounter-Kita“ - Grüne fordern akzeptablen Preis

Politik in Grevenbroich

An der Wupperstraße sind bereits Linden abgeholzt worden. Foto: Volkmar Ortlepp

Grevenbroich Ende März soll der Stadtrat über das Supermarkt-Projekt in Neuenhausen entscheiden. Ob die Grünen dabei sein werden, wenn es gilt, die Weichen für das Bauprojekt zu stellen, stellt Fraktionschef Peter Gehrmann zurzeit noch unter Vorbehalt.

Wie Kooperationspartner SPD ärgert sich auch die Öko-Partei über die neue Lage an der Wupperstraße. Konkret geht es um den Bau einer Kita. „Wir haben dem Flächenverbrauch in Neuenhausen nur deshalb zugestimmt, weil der Discounter Norma eine Tagesstätte mit fünf Gruppen errichten wollte“, macht Gehrmann deutlich. Dass nun ein Dritter, für die Stadt viel zu teurer Privatinvestor das Projekt realisieren soll, sei mehr als ärgerlich. Die Grünen begrüßen zwar, dass die Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG) als möglicher Bauherr für die Kita einspringen soll, verbinden das aber mit Forderungen an Norma.