Kabarett und Comedy in der Stadthalle Rheinberg : Brandl kommt in Begleitung

Rheinberg Die Kabarettistin präsentiert ihr neues Programm „Brand(l)neu“ am 12. März zusammen mit dem Musiker Martin Rosengarten in der Rheinberger Stadthalle. Der Kartenvorverkauf läuft.

Martina Brandl schreibt ihre Texte selbst. Und diesen hier schon 15 Monate vor der Premiere! „Wenn man bedenkt, dass eine Elefantenkuh 22 Monate lang trägt, ist das gar nicht so lange“, schreibt die Kabarettistin. Schließlich wachse etwas Großes heran. Ein ganzer Abend voller neuer Lieder und Geschichten. Und durch die fast zweijährige Tourpause sei unerwartet etwas noch Größeres entstanden: Die kongeniale Kunstwerkstatt Rosengarten/Brandl hat sich während des Lockdowns neu erfunden, und die Komikerin, Sängerin und Schriftstellerin Brandl geht nun nach zwölf Jahren endlich wieder in Originalbesetzung auf Tour mit ihrem Partner, dem Pianisten, Komponisten und Arrangeur Martin Rosengarten. In Rheinberg kann man das Duo am Samstag, 12. März, 20 Uhr, in der Stadthalle live erleben.