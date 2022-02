Sturm in NRW : RB31 soll bald wieder fahren

Update Xanten/Alpen/Rheinberg Nach Angaben der Nordwestbahn soll die Regionalbahn (RB) 31 am späten Vormittag wieder zwischen Xanten und Duisburg fahren. Am Morgen waren die Züge wegen des Sturms ausgefallen.

Wie die Nordwestbahn um 10.15 Uhr am Donnerstag mitteilte, soll der Verkehr auf der Strecke der Regionalbahn (RB) 31 wieder aufgenommen werden. Die Züge mit den Abfahrtszeiten um 10.01 Uhr in Xanten, 10.10 Uhr in Duisburg, 10.43 Uhr in Duisburg und 10.57 Uhr in Moers fielen aber noch aus.