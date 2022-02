Diskussion im Rheinberger Ausschuss : Partnerschaft mit Montreuil droht einzuschlafen

RHEINBERG Die deutsch-französische Freundschaft ist ins Stocken geraten – jedenfalls die Städtepartnerschaft zwischen Rheinberg und Montreuil-sur-Mer. Und das nicht erst seit gestern, wie am Dienstagabend in der Stadthalle zu hören war.

Die deutsch-französische Freundschaft ist ins Stocken geraten – jedenfalls die Städtepartnerschaft zwischen Rheinberg und Montreuil-sur-Mer. Und das nicht erst seit gestern, wie am Dienstagabend in der Stadthalle zu hören war. Im Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur herrschte Ratlosigkeit. Ob sich die seit Jahrzehnten bestehende Partnerschaft noch retten lässt? „An uns liegt es ganz sicher nicht, dass das Verhältnis in den vergangenen Jahren so schlecht geworden ist“, meinte Bürgermeister Dietmar Heyde. Trotz regelmäßiger Bemühungen in den vergangenen Jahren habe es aus Montreuil-sur-Mer keine Reaktionen gegeben. Der ehemalige Bürgermeister von Montreuil-sur-Mer, Charles Barege, gehöre der Rechtspartei Front National an und habe offenbar Ressentiments gegenüber Deutschland und den Deutschen, so Heyde. Seit 2020 sei zwar mit Pierre Ducrocq ein Vertreter eines anderen politischen Lagers Bürgermeister, doch habe sich nichts geändert. Das sei sehr traurig, meinte Karin Winkel von der SPD. Vielleicht könne man den Bürgermeister zum Rheinberger Kultursommer einladen und die Kontakte wiederbeleben. Andreas Sieske (CDU) wollte es nicht übertreiben. Wenn es auf französischer Seite kein Interesse mehr gebe, solle man erwägen, die Städtepartnerschaft einzustellen. Heyde meinte: „Wenn man immer wieder vor die Pumpe läuft, macht das irgendwann keinen Spaß mehr.“ Der Ausschuss will nun eine ältere Idee der SPD prüfen: Vielleicht kann man sich alternativ eine Partnerstadt in den Niederlanden suchen und die Europaschule als Vermittler wählen; dort wird Niederländisch unterrichtet.