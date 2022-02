Musikalische Gesellschaft Rheinberg : Ein dickes Fotobuch für Lore Rabe

Rheinberg Die Musikalische Gesellschaft Rheinberg verabschiedete ihre langjährige Vorsitzende. Der Vorstand überraschte Lore Rabe im Hotel Am Fischmarkt.

Ob sie was geahnt hat? Der Vorstand der Musikalischen Gesellschaft Rheinberg hatte unter einem Vorwand zu einer Sondersitzung in das Hotel Am Fischmarkt eingeladen. Da durfte Lore Rabe nicht fehlen. Was Rabe als einzige Teilnehmerin nicht gewusst haben dürfte: Es gab an diesem Abend nur einen Tagesordnungspunkt abzuarbeiten. Und der lautete: Die langjährige Vorsitzende der Musikalischen Gesellschaft sollte endlich in einem angemessenen Rahmen und in Würde aus dem Ehrenamt verabschiedet werden.