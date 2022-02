Trauer in Moers : Abschied von einer starken Frau

1975 wurde Christel Apostel in den Kreistag des damals neu geschaffenen Kreises Wesel gewählt. Foto: SPD Moers

Moers Von 1994 bis 1996 war Christel Apostel Landrätin im Kreis Wesel. Nach langer Krankheit starb die Bundesverdienstkreuzträgerin am Samstag im Alter von 86 Jahren. Ein Nachruf.

Mutter, Ehefrau und überzeugte Sozialdemokratin; Kreistagsabgeordnete, Landrätin und Bundesverdienstkreuzträgerin; zielstrebig, streitbar, aber immer menschlich und von Grund auf sozial: Christel Apostel war das alles; eine starke Frau. Am 5. Februar ist sie gestorben.

Geboren am 15. Mai 1935 in Duisburg-Homberg, wuchs sie mit ihrer alleinerziehenden Mutter und ihrem jüngeren Bruder auf. Ihr Vater war im Krieg gefallen. 1952 lernte sie ihren späteren Ehemann Rudolf kennen. 1956 heirateten die beiden, kurz darauf zog das Ehepaar nach Moers. Es sollte eine lebenslange Liebe sein.

Info Beisetzung auf dem Friedhof in Repelen Beerdigung Christel Apostel wird am Freitag, 11. Februar, auf dem Repelener Friedhof beigesetzt. An der Trauerfeier um 11.30 Uhr in der Kapelle dürfen 20 Trauergäste teilnehmen.

Für die anschließenden Beisetzung gibt es keine Beschränkung der Personenzahl. Es gilt die 3G-Regel.

Die politische Karriere von Christel Apostel begann am 1. Februar 1969. Damals trat sie in die SPD ein. Dabei spielte das Wirken von Willy Brandt eine wichtige Rolle. Christel Apostel habe immer über schlechte Politik geschimpft, sagt der Moerser SPD-Ratsherr Mark Rosendahl. Daraus erwuchs der Wunsch, selbst mitzugestalten.

Im SPD-Ortsvereinsvorstand Rheinkamp war sie 14 Jahre lang, von 1979 bis 1993, Hauptkassiererin. Von 1993 bis 1999 übernahm sie dort den stellvertretenden Vorsitz und war zudem lange Jahre im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen.

1975 wurde Christel Apostel in den Kreistag des neu geschaffenen Kreises Wesel gewählt. Einmal mehr hatte sie sich zuvor geärgert – diesmal über die Schulpolitik. Den Vorschlag, dann doch am besten selbst aktiv zu werden, nahm sie an und tat es. Weil ihr Mann Rudolf Apostel im Stadtrat tätig war, schien ihr ein Mandat in Moers nicht ratsam, und so ließ sie sich für den Kreistag aufstellen.

Stillstand war niemals Christel Apostels Ding. Ihre erste Ansprache im Partnerkreis County Durham im Nordosten Englands hielt sie zum Beispiel in englischer Sprache, obwohl sie in der Schule nie Englisch gelernt hatte. „Es war ihr immer wichtig, sich weiterzuentwickeln“, sagt ihre Tochter Dörthe Krüger. „Deshalb hat sie in Abendkursen bei der VHS Englisch gelernt, um den Kreis Wesel angemessen in Durham zu repräsentieren.“

Insgesamt fünfmal wurde Christel Apostel gewählt, 24 Jahre lang war sie Mitglied des Kreistags – bis 1999. Von 1984 bis 1994 war sie zunächst stellvertretende Landrätin, von 1994 bis 1996 Landrätin. Als Oberkreisdirektor Helmut Brocke 1996 den Kreis Wesel verließ, machte sie Platz für den neuen hauptamtlichen Landrat Bernhard Nebe – Weggefährten sagen: uneitel und für die Sache. Als stellvertretende Landrätin unterstützte Christel Apostel Nebe auch nach ihrer Amtszeit noch nach Kräften.

Bereits 20 Jahre lang war sie Mitglied im Sozialverband VdK, als sie im Jahr 2000 stellvertretende Vorsitzende im Ortsverband Rheinkamp wurde. Ein Jahr später wurde sie dessen Vorsitzende. Sie leitete den Ortsverband Moers-Repelen 14 Jahre lang. Im Kreisverband des VdK war sie einige Jahre stellvertretende Chefin.

Soziales Engagement war Christel Apostel darüber hinaus wichtig. So gründete sie mit „Hilfe für die Philippinen“ einen Verein, der Hilfe zur Selbsthilfe organisiert. Der Moerer Verein „Erinnern für die Zukunft“, dessen Arbeit sie bis zuletzt treu blieb, verliert mit Christel Apostel ein Gründungsmitglied.

„Die Schwerpunkte des Vereins waren die ihren“, sagt der Vorsitzende Ulrich Hecker: Ehrung von Opfern der NS-Tyrannei, Lernen aus der Vergangenheit und Eintreten für Frieden und Toleranz. Für ihr außergewöhnliches Engagement erhielt Christel Apostel 2004 das Bundesverdienstkreuz am Bande. Die feierliche Verleihung fand im Moerser Schloss statt.

Vier Kinder und elf Enkelkinder hatte die gebürtige Hombergerin. Sechs der Enkel werden ihren Sarg am Freitag nach der Trauerfeier zum Grab auf dem Repelener Friedhof tragen. Für den allerletzten Abschied werden viele Gäste erwartet. „Meine Mutter hätte es geliebt“, sagt Dörthe Krüger.