Kulturelle Bildung in Kamp-Lintfort : Ein Cello geht auf Reisen durch die Zeit

Kamp-Lintfort Mit einem Konzert für 80 Ernst-Reuter-Schüler ist am Montag das Kinder- und Jugendmusikfestival Kloster Kamp im Schirrhoff eröffnet worden. Alexander Hülshoff nahm die Kinder mit auf eine Abenteuerreise voller Musik.

306 Jahre ist ein 1691 von dem Mailänder Giovanni Grancino gebautes Violoncello durch die ganze Welt gereist, bis es 1995 schließlich bei dem Cellisten und Schöpfer und des Kammermusikfests Kloster Kamp Alexander Hülshoff sein jetziges Zuhause fand. Am Montag erzählten er und Ilona Christina Schulz im Rahmen des 16. Kamper Kinder- und Jugendmusikfestivals 80 Viertklässlern der Kamp-Lintforter Ernst-Reuter-Gemeinschaftsgrundschule im Schirrhof der einstigen Zeche Friedrich-Heinrich die abenteuerliche Wandergeschichte des historischen Instrumentes. Dazu schlüpfte die in Mannheim lebende Sängerin und Schauspielerin in zwei Vorstellungen in die Rolle des alten Grancino-Cellos und nahm die Schülerinnen und Schüler mit der musikalischen Unterstützung von Alexander Hülshoff auf eine jeweils einstündige, fantasievolle Reise durch die Zeit.

Das Kinder- und Jugendmusikfestival ist der kulturpädagogische Ableger des Kammermusikfests Kloster Kamp und bringt seit vielen Jahren Kita-Kindern und Schülern die klassische Musik nahe. „Mit dem Cello durch die Zeit“ ist eine musikalische Abenteuergeschichte von Karl Böhmer und Alexander Hülshoff. „Na, bin ich nicht schön“, stellte sich Ilona Christina Schulz am Montag gleich am Anfang mit einem strahlenden Lächeln vor. „Ich liebe es, wenn man an mir herumzupft, aber normalerweisse werde ich mit einem Bogen gestrichen. Was meint ihr, wie alt ich bin?“ „35 Jahre?“, lautete der erste Vorschlag aus der jungen Zuschauerschar und gleich darauf ein weiterer: „100 Jahre?“ „Nein“, ich wurde 1691 in Milano gebaut, bin also 331 Jahre alt“, erklärte „Cello Christine“ und blickte dabei stolz in die gebannt lauschende Runde. „Mein erster Besitzer war ein dicker italienischer Musiker, der mich mit nach Rom nahm und mich dort dem Papst vorstellte“, begann sie ihre bewegte Geschichte. Wenig später, nachdem ihr erster Besitzer gestorben sei, habe sie dann viele Jahre arbeitslos neben einem arroganten Cembalo in der Ecke gestanden. „Das hat mich natürlich verstimmt“, bekannte sie. Doch dann kam ein berühmter Kapellmeister und erweckte sie wieder zum Leben. „Was macht denn ein Kapellmeister“, wollte sie von den Kindern wissen. „Dirigieren“, wusste ein Schüler, woraufhin alle gemeinsam das bekannte Kinderlied „Alle meine Enten“ dirigieren durften.