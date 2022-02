Weihbischof Lohmann nach Synodalversammlung : „Katholische Kirche muss sich radikal verändern“

Xanten/Frankfurt Nach der dritten Synodalversammlung hat Weihbischof Rolf Lohmann ein Zwischenfazit gezogen. „Der Synodale Weg muss ein Erfolg werden, wenn wir auch weiterhin Menschen in Kontakt mit Jesus Christus bringen wollen“, sagte der Regionalbischof für den Niederrhein.

Auf arbeitsreiche Tage mit intensiven Gesprächen und Diskussionen kann Weihbischof Rolf Lohmann zurückblicken. Er gehörte zu den mehr als 200 Frauen und Männern, die beim sogenannten Synodalen Weg über die Zukunft der katholischen Kirche in Deutschland reden. Vom 3. bis 5. Februar hatten sie sich dazu in Frankfurt zur dritten Synodalversammlung getroffen .

Bis 2023 sind zwei weitere Versammlungen geplant. „Der Synodale Weg muss ein Erfolg werden, wenn wir auch weiterhin Menschen in Kontakt mit Jesus Christus bringen wollen“, sagte Lohmann, Regionalbischof für den Niederrhein . „Dazu muss sich die katholische Kirche radikal ändern, ohne sich einfach nur dem Zeitgeist anzupassen.“ Weiter sagte er: „Ohne Veränderung der Lehre wird es nicht gehen. Die Lehre, auch der Katechismus, kann doch verändert und muss in Teilen erneuert werden.“ Als Beispiele nannte er die Bewertung der Sexualität und die Segnung Liebender. „Die Kirche braucht Veränderung, Erneuerung, Umkehr“, sagte er auch mit Blick auf „eine zum Teil hochproblematische Vergangenheit“.

Außerdem müsse die Kirche in verantwortlichen Positionen weiblicher und vielfältiger werden, forderte Weihbischof Lohmann. „Entscheidungen in der Kirche müssen demokratischer und transparenter getroffen werden. Kirche muss Angebote machen und nicht Verbote aussprechen.“ Nur dann könne sie auch wieder in die Gesellschaft wirken, vor allem als Unterstützerin und in der Arbeit für die Schwächsten der Schwachen.