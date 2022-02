Grundstücke in Veen : Baukräne im Anmarsch aufs Krähendorf

Das Dorf Veen wird am östlichen Rand ein wenig wachsen. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Alpen Der Bebauungsplan an der Dorfstraße in Veen ist bald rechtskräftig. Wenn der Alpener Rat jetzt den Satzungsbeschluss fasst, kann er in Kürze rechtskräftig werden, und die Häuslebauer können loslegen.

Kommunale Planungen haben in der Regel einen langen Vorlauf. Manchmal aber geht‘s dann doch vergleichbar schnell. In Veen ist die Dorfstraße an der einen Seite bebaut, auf der gegenüber liegenden Straßenseite aber liegt grüne Wiese. Noch. Denn es wird wohl nicht mehr allzu lange dauern, bis hier Baukräne in den Himmel ragen und Stein auf Stein 17 neue Häuser entstehen. Die Infrastruktur zur Erschließung der Grundstücke ist längst vorhanden.

Der Rat wird, wenn alles wie erwartet läuft, in seiner Sitzung am Dienstag, 15. Februar, im 18 Uhr im Pädagogischen Zentrum der Sekundarschule den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan fassen. Bislang herrscht in der Politik einheitliche Zustimmung zu dem Projekt. Sobald die Satzung im amtlichen Mitteilungsblatt dann veröffentlicht worden ist, können die Häuslebauer loslegen, sobald der Kreis Wesel die Baugenehmigung erteilt. Im Märzen kann hier wohl Beton angerührt werden.

Der Druck im Dorf war erheblich. Seit 2004 ist in Veen kein Baugebiet mehr aufgeschlossen worden. Und die Einwohnerzahl im Ort ist in den zurückliegenden zehn Jahren um mehr als ein Fünftel angestiegen. Um die drohende Abwanderung der nächsten Generation aus dem Krähendorf zu stoppen, hat‘s die Gemeinde geschafft, bei den Landesplanungsbehörden grünes Licht einzuholen für bauliche Entwicklung in dem kleinen Ortsteil. Und im Rathaus wurde aufs Tempo gedrückt. Der fehlende Bebauungsplan für eine Bauzeile entlang der Straße wurde im sogenannten „beschleunigten Verfahren“ auf den Weg gebracht und hatte Ende des Jahres alle behördlichen Hürden genommen.

Wie mehrfach ausführlich berichtet, ist die Baulandfläche bereits parzelliert. Die Grundstücke sind alle vergeben. Wegen der großen Zahl an Interessenten hat das Los entschieden, wer welches der 17 Grundstücke bekommt. An dieser nicht unüblichen Praxis war zwischenzeitlich in sozialen Netzwerken Kritik laut geworden. Bei der Bebauung handelt es sich um Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften, die sich gestalterisch ins wohnliche Umfeld einfügen müssen.

Es gibt konkrete Überlegungen, in Veen weitere Baugrundstücke zu rekrutieren, und zwar in der Nähe des Sportplatzes im Halfmannsfeld.

(bp)