Sturm im Kreis Wesel : Zahlreiche Einsätze für Polizei und Feuerwehr

Kreis Wesel Wegen des Sturms mussten Polizei und Feuerwehr im Kreis Wesel bisher einige Dutzend Mal ausrücken. Bisher sind die Einsätze aber „ohne größere Schäden“ verlaufen. Die Polizei warnte die Autofahrer dennoch: „Fahren Sie vorsichtig!“

Sturm soll am Mittag in NRW wieder heftiger werden

Weitere Einsätze: In Hamminkeln Mehrhoog sei ein Auto mit einem Baum kollidiert. Der Unfall sei jedoch glimpflich verkaufen. Im Bislicher Wald in Wesel sei ein Ast gegen die Windschutzscheibe eines Lastwagen geschleudert worden und habe diese beschädigt, es sei aber nur Sachschaden entstanden. In Moers habe der Sturm einen Baum zu Fall gebracht – er habe zwei Fahrzeuge und eine Hauswand beschädigt.