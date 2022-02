Kabarett in Kaarst : Jürgen von der Lippe kommt erst 2023 nach Kaarst

Kabarett in Kaarst

Kaarst Der Auftritt von Jürgen von der Lippe am kommenden Sonntag in Kaarst ist aus Kapazitätsgründen um ein Jahr verschoben worden. Dennoch können sich Kulturfreunde auf ein spannendes Wochenende freuen.

Eigentlich sollte am kommenden Wochenende ein Star der Comedy-Szene nach Kaarst kommen. Doch die für Sonntag geplante Lesung mit Jürgen von der Lippe muss verschoben werden. Nun wird von der Lippe, der verschiedene Fernsehformate moderierte und auch als Schauspieler, Komiker und Sänger arbeitet, am 18. März 2023 aus seinem Buch „Sex ist wie Mehl“ lesen. Beginn ist um 20 Uhr. Die Lesung war ausverkauft, aufgrund von Kapazitätseinschränkungen wegen der Pandemie kann die Veranstaltung aber nicht wie geplant stattfinden. Doch eine gute Nachricht für alle Karteninhaber gibt es: Die Tickets behalten für den Nachholtermin ihre Gültigkeit.

Trotzdem zeigt das Kleinkunstprogramm 3k* am Wochenende zwei hochkarätige Comedy-Veranstaltungen. Am Freitag (18. Februar) kommt Simone Solga mit ihrem Programm „Ihr mich auch“ ab 20 Uhr ins Albert-Einstein-Forum. Als „Kanzlersouffleuse“ machte sich die Kabarettistin bereits in den vergangenen Jahren einen Namen. Nun nimmt sich Solga im neuen Programm das Land der „Besserwisser, Untergangsprediger und Meisterheuchler“ zur Brust. Denn: „Wenn das Volk sich schon nicht wehrt, dann machen wir eben unsere eigene Revolution“. Die Veranstaltung ist ausverkauft.