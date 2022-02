Nach Diskussion im Rheinberger Ausschuss : Städtepartnerschaft bleibt Thema

In Montreuil-sur-Mer gibt es auch einen „Salle Rheinberg“, einen nach der deutschen Partnerstadt benannten Veranstaltungsraum. Foto: Uwe Plien

Rheinberg Der Leiter des Amplonius-Gymnasiums in Rheinberg, Marcus Padtberg, wirbt dafür, dass der Austausch mit Montreuil-sur-Mer in Frankreich fortgeführt wird.

Wie geht es weiter mit der Städtepartnerschaft Rheinberg – Montreuil-sur-Mer? In der nordfranzösischen Stadt gibt es offenbar wenig bis kein Interesse an einer Fortführung eines Austauschs – das war der Stand in der Sitzung des Ausschusses für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur (wir berichteten). Dort wurde sogar schon in Erwägung gezogen, die Partnerschaft ganz aufzukündigen.

Als Marcus Padtberg, Leiter des Amplonius-Gymnasiums, den RP-Bericht las, sei er sehr erstaunt gewesen. „Es ist schon interessant, dass es vor einem solchen Tagesordnungspunkt im Ausschuss keinen Kontakt zu unserer Schule gegeben hat, die die Städtepartnerschaft einst begründete und einen regelmäßigen Austausch durchführt“, schreibt Padtberg an Bürgermeister Dietmar Heyde und die Ausschussmitglieder. „Wenn der Ausschuss den Kontakt gesucht hätte, hätte ich mit großer Freude darüber informieren können, dass auch in diesem Jahr – im April – eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern aus Frankreich zu uns kommen wird. Ebenso ist ein Gegenbesuch in Montreuil für 2023 geplant. Ein wesentlicher Bestandteil der Städtepartnerschaft, ich möchte fast behaupten: der Herzschlag, lebt also.“

Der Abgesang der Städtepartnerschaft sei „ein Schlag ins Gesicht für die Kolleginnen und Kollegen sowohl in Rheinberg als auch in Frankreich, die sich hochengagiert um den Kontakt von und nach Montreuil-sur-Mer kümmern und viel Zeit in die Planung und Durchführung des Schüleraustauschs investieren“. Und dies „in einer hochgradig problematischen und organisatorisch herausfordernden Zeit, was Reisen angeht“. Er möchte nachdrücklich für die Städtepartnerschaft werben“, unterstreicht Padtberg. Weiterhin möchte der Schulleiter um Wertschätzung für die Arbeit an der Schule bitten, „die wir mit großer Freude für die Schülerinnen und Schüler unserer Schule tun“.

Klaus Bechstein besiegelte 1993 als (damals noch ehrenamtlicher Bürgermeister) offiziell die Städtepartnerschaft von Rheinberg und Montreuil-sur-Mer. Da war die Schulpartnerschaft allerdings schon seit gut zehn Jahren geknüpft. Der Austausch auf schulischer Ebene hat in den vergangenen 40 Jahren auch regelmäßig stattgefunden. Zuletzt reiste eine Gruppe des Amplonius-Gymnasiums im April 2019 nach Montreuil-sur-Mer und besuchte das dortige Lycée E. Woillez. Bei einem Empfang der Schülergruppe beim Bürgermeister von Montreuil hatte eine deutsche Lehrerin die Gelegenheit, den Bürgermeister zu fragen, warum seit langer Zeit von französischer Seite keine Reaktion auf Briefe oder Grüße aus Rheinberg mehr erfolge. Seine Antwort sei knapp ausgefallen: Er soll dies mit einer längeren Erkrankung des Übersetzers entschuldigt haben.

(up)