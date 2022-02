Leseförderung in Rheinberg : Ein Bücherschrank fürs Gymnasium

Rheinberg Die Caritas Wohn- und Werkstätten Niederrhein am Nordring in Rheinberg haben den Schrank nach Maß gebaut, der Amplonius-Förderverein bezahlte ihn.

Das Amplonius-Gymnasium ist eine „Leseschule NRW“. „Das ist eine Auszeichnung, die Schulen bekommen, die sich in besonderer Weise für die Leseförderung einsetzen“, erläutert Schulleiter Marcus Padtberg. Die Rheinberger wenden das Lesescreening an – ein Verfahren, mit dem Leseschwächen aufgedeckt und überwunden werden können. Die Lesekompetenz der Jungen und Mädchen soll aber auch außerhalb des Unterrichts gefördert werden. Ein Mittel ist seit Neuestem ein Bücherschrank, der auf dem Boule-Feld vor der Turnhalle auf dem Schulhof steht. Ein blauer Schrank aus Glas und Metall, der die Amplonianer zum Ausleihen, Mitnehmen, Tauschen und Lesen „neuer“ Bücher anregen soll. Gespeist wird er aus Spenden, Mitbringseln und ausrangierten Büchern aller am Schulleben Beteiligten. „Die erste Fuhre kommt vom Lehrerkollegium“, so Padtberg. „Wir freuen uns über weitere gut erhaltene und für unsere Schüler und Schülerinnen geeignete Bücher.“ Melden kann man sich im Sekretariat unter Tel. 02843 9853.