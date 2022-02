Aktion zum Welt-Angelman-Tag in Rheinberg : Solvay-Werk in blauem Licht

Das Solvay-Gebäude als blauer Salon, illuminiert vom Rheinberger Veranstaltungsunternehmen Blue Media Light. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Das Solvay-Verwaltungsgebäude an der Xantener Straße (L137) in Rheinberg ist am Dienstagabend blau angeleuchtet. Das Chemie-Unternehmen unterstützt damit eine lokale Initiative, mit der auf das Angelman-Syndrom aufmerksam gemacht werden soll.

Blau ist die Farbe des Welt-Angelman-Tags am 15. Februar. In Rheinberg haben Petra und Carsten Kämmerer aus Ossenberg, deren Tochter Lea mit dem Angelman-Syndrom (ein genetischer Defekt) geboren wurde, haben zum Angelman-Tag verschiedene Aktionen durchgeführt. Sie konnten auch die Rheinberger Solvay-Werkleitung für ihre Sache gewinnen. So leuchtete das Verwaltungsgebäude des Chemie-Unternehmens an der Xantener Straße am Abend eindrucksvoll blau. Ludwig Toth vom Rheinberger Unternehmen Blue Media Light hatte dazu rund 30 Strahler platziert und verkabelt. „Ich unterstütze die Aktion zum Angelman-Tag gern“, sagte der Veranstaltungstechniker. Viele Autofahrer staunten am Abend über das ungewohnte, symbolträchtige und stimmungsvolle Bild. Text: up/RP-Foto: Armin Fischer

(up)