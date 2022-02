Auskiesungen in Rheinberg : Alte Landstraße: Baggerloch wird renaturiert

Eine Planierraupe schiebt am Baggersee an der Alten Landstraße im Auftrag der Heidelberger Kieswerke die Erde zusammen. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Noch wird das Gelände an der Kreisstraße 35 in Rheinberg profiliert, bald wird angepflanzt und ausgesät. Die Kosten liegen bei ca. 40.000 Euro. Tragen muss sie das Unternehmen Heidelberger Kieswerke.

Schon 2020 war die Auskiesung auf der Fläche Haus Gelinde 2 an der Alten Landstraße in Rheinberg abgeschlossen worden. Seitdem lag der neue Baggersee dort unberührt. Inzwischen sind Baumaschinen und Lklw auf dem Areal Richtung Winterswick angerückt und bringen Bewegung ins Gelände rund um das Gewässer. „Hier werden aktuell Renaturierungsmaßnahmen durchgeführt“, bestätigt der Technische Beigeordnete der Stadt Rheinberg, Dieter Paus, auf Anfrage. So werden unter anderem Anpflanzungen vorgenommen, aber auch die Gewässerböschungen angelegt. Das Auskiesungsunternehmen Heidelberger Cement sei vertraglich verpflichtet, die Ufer des kleinen Baggersees nach einer bestimmten Vorgabe zu begrünen.

Das Kies-Unternehmen bestätigt das. „Aktuell werden dort die finalen Profilierungsarbeiten an den Uferbereichen des Tagebaus ausgeführt“, teilte eine Sprecherin mit. Anschließend werde Oberboden aufgetragen und es würden sogenannte begrünte Pflegewege geschaffen. Danach folge dann die Einsaat und die Anpflanzung mit dem Ziel der sogenannten „Entlassung aus der Bergaufsicht“ noch in diesem Jahr.

Böschungen sollen entsprechend des zugelassenen Abschlussbetriebsplans abgeflacht werden, sagte die Unternehmenssprecherin. Angepflanzt werde, was das zugelassene Rekultivierungskonzept und der Pflanzplan mit „naturraumtypischem Pflanzgut“ vorsehe, teilt Heidelberger Cement sperrig mit. Und: „Es gibt aber auch Teilbereiche, die der natürlichen Sukzession überlassen werden.“ Bedeutet: Dort setzt man auf das Wachstum der Natur.Die Arbeiten werden ausschließlich von beauftragten Fremdunternehmen erledigt. Mit dem Abschluss der Arbeiten rechne das Unternehmen für Ende Februar. Die Kosten für die Pflanzarbeiten belaufen sich auf rund 30.000 Euro, für die Einzäunung werden weitere 8000 Euro zuzüglich Erd- und Profilierungsarbeiten investiert. Die gesamte Renaturierung an der Alten Landstraße erfolge auf der Basis des zugelassenen Abschlussbetriebsplanes der Bezirksregierung Arnsberg als zuständiger Behörde. Es handelt sich um eine Auskiesung, die der Bergaufsicht – also der Bezirksregierung Arnsberg – unterliegt. Die Behörde hatte Mitte 2020 eine Abschlussbetriebsplanzulassung erteilt. Ende Januar dieses Jahres hatte eine gemeinsame Begehung mit Vertretern der Stadt Rheinberg und der Bezirksregierung stattgefunden.

Die Heidelberger Kieswerke Niederrhein GmbH hatte vor sieben Jahren mit den Vorbereitungen für die Auskiesungen an der Alten Landstraße begonnen. Genehmigt worden war eine Fläche von 9,9 Hektar Größe.

Im September 2020 warf die Stadt Rheinberg dem Unternehmen Heidelberger Kieswerke Niederrhein vor, sich bei der Fläche Haus Gelinde 2 nicht an die genehmigten Vorgaben gehalten und östlich der Alten Landstraße rund 5000 Quadratmeter mehr ausgekiest zu haben als erlaubt. Anhand von Luftbildern könne die Stadt in einem Abgleich nachweisen, dass die abgegrabene Fläche weder mit den zeichnerischen Darstellungen in den Antragsunterlagen zum Rahmenbetriebsplanverfahren noch mit denen zum Abschlussbetriebsplan übereinstimmten. Die Heidelberger Kieswerke Niederrhein wiesen den Vorwurf damals zurück.

(nmb/up)