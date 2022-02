Hückeswagener Partnerschaftskomitee : Neue Schilder zum Jubiläum der Städtepartnerschaft

Hückeswagen Im 50. Jahr der Städtepartnerschaft mit der französischen Stadt Etaples-sur-Mer gibt es an den Hückeswagener Ortseingängen neue Schilder. Überhaupt ist die Vorfreude auf das Jubiläumsjahr schon sehr groß.

Die Vorbereitung für das Jubiläum der Städtepartnerschaft von Hückeswagen und Etaples werden jetzt in der Schloss-Stadt sichtbar – und zwar mit neuen Schildern an den vier Ortseingängen, die so richtig ins Auge fallen. Die Firma Klartext Jahn Werbetechnik hat Landesflaggen und Stadtwappen mit der blauen Europaflagge als Hintergrund grafisch vereint und auf wetterfestem Kunststoff gedruckt. Der Bauhof wird vier Schilder im März an der Rader Straße, in Wiehagen, an der Peterstraße und der Ruhmeshalle aufhängen. Sie ersetzen die alten Aluminiumschilder, die 2001 von der Bürgerstiftung der Sparkasse gesponsert worden waren. Jedes Frühjahr rückte Manfred Flosbach vom Partnerschaftskomitee mit Schrubber und Heckenschere aus, um sie vom Winterschmutz zu befreien und wieder ins rechte Licht zu rücken.