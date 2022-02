Gigabitausbau in der wir4-Region : Graue Flecken sollen verschwinden

Glasfaserkabel liegen auf einer Baustelle. Foto: Sina Schuldt/dpa Foto: dpa/Sina Schuldt

Grafschaft 12.714 unterversorgte Anschlüsse in Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg kommen für einen geförderten Glaserfaserausbau in Betracht. Die Verwaltung will einen Antrag zum Ausbau aller „grauen Flecken“ Anfang des kommenden Jahres stellen.

Von Julia Hagenacker Verantwortliche Redakteurin Redaktion Moers

Die grauen Flecken sollen weg, deshalb treibt die Stadt Moers den gemeinsamen, von der Enni Stadt & Service koordinierten Gigabitausbau in der wir4-Region (Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn, Rheinberg) voran. Geplant ist ein zweistufiges Antragsverfahren über eine Fördersumme von maximal 3,2 Millionen Euro, das die Verwaltung – den entsprechenden Ratsbeschluss vorausgesetzt – jetzt beauftragen soll. Die maximale Fördersumme teilt sich auf in 50 Prozent Bundesanteile, 40 Prozent Landesanteile und zehn Prozent Eigenanteile der Kommunen. Für Haushaltssicherungskommunen entfällt der Eigenanteil.

Zur Erklärung: Als graue Flecken werden all jene Internetanschlüsse bezeichnet, denen im Download weniger als 100 Mbit/s zuverlässig zur Verfügung stehen. Der Kreis Wesel hat im vierten Quartal 2021 ein kreisweites Markterkundungsverfahren gestartet und den wir4-Kommunen die Ergebnisse zur Verfügung gestellt. Demnach kommen 12.714 Adressen für einen weiteren geförderten Glaserfaserausbau in Betracht, davon 6434 in Moers, 1220 in Kamp-Lintfort, 1964 in Neukirchen-Vluyn und 3096 in Rheinberg.

Die Bereiche teilen sich auf in „hellgraue“ und „dunkelgraue“ Flecken. „Hellgraue Flecken“ sind definiert als unterversorge Anschlüsse von 30 Mbit/s bis 100 Mbit/s; das betrifft rund 7200 Adressen. Als „dunkelgraue Flecken“ gelten rund 5500 unterversorgte Adressen mit 100 Mbit/s bis 200Mbit/s. Die Verwaltung will einen Förderantrag zum Ausbau aller „grauen Flecken“ Anfang des kommenden Jahres stellen.

Im Vergleich zum aktuellen Ausbau der „weißen Flecken“ – gemeint sind unterversorgte Bereiche, in denen der bisherige Internetzugang nicht einmal 30 Mbit/s als Downloadgeschwindigkeit ermöglicht – sei das Finanzvolumen mit rund 28 Millionen Euro und 1930 Adressen um ein etwa siebenfaches größer, heißt es in der Vorlage der Verwaltung zur nächsten Sitzung des Stadtrats.

2017 hatte die Enni erfolgreich einen Förderantrag für die wir4-Kommunen gestellt und eine Zuweisung in Höhe von rund 28 Millionen Euro für den Breitbandausbau der „weißen Flecken“ erhalten. Seit Baubeginn werden laut der Stadt Moers in den vier Kommunen mehr als 60 Schulen und 1930 Hausanschlüsse in den unterversorgten Gebieten ausgebaut.