Deutsch-niederländische Kontakte : Straelens Bürgermeister trifft seinen Amtskollegen aus Horst

Straelen Die Bürgermeister der beiden Kommunen hatten einen ersten Erfahrungsaustausch. Die Kontakte sollen intensiviert werden. Das nächste Treffen ist im Mai geplant.

Zu einem ersten gemeinsamen Austausch hat Straelens Bürgermeister Bernd Kuse den Bürgermeister der Gemeinde Horst aan de Maas, Ryan Palmen, sowie Maike Hajjoubi und Michiel Savelsbergh von der Euregio Rhein-Maas-Nord getroffen. Das von der Euregio organisierte Treffen fand in der Gemeinde Horst aan de Maas statt. Gemeinsam mit Straelens Wirtschaftsförderer Uwe Bons und der strategischen Beraterin Greetje Lep wurden Möglichkeiten der Zusammenarbeit und gemeinsamer Projekte ausgelotet.

Das westlich der Maas gelegene Horst ist wie Straelen eine grüne Kommune, in der Landwirtschaft, Gartenbau und Agrobusiness eine große Rolle spielen. Die Kommune hat circa 43.000 Einwohner, die sich auf die 16 Dörfer der Gemeinde verteilen und liegt geographisch direkt neben der Stadt Venlo .

Beim ersten Treffen der beiden Bürgermeister Kuse und Palmen war insbesondere auch das Interreg-Projekt „Agropole“ auf dem Brightlands Campus Greenport in Venlo ein wichtiges Thema. Dieses Projekt in Zusammenarbeit mit Agrobusiness Niederrhein und niederländischen Kooperationspartnern bietet viel Spielraum für innovative deutsch-niederländische Agrobusiness-Projekte. Auch Themen wie die Notwendigkeit einer ausreichenden Zahl von Fachkräften im deutsch-niederländischen Grenzgebiet, adäquate Wohnverhältnisse für internationale Arbeitnehmer und deren Integration in die Gesellschaft wurden diskutiert. Die Grenzsituation und die unterschiedlichen Gesetze stellen auch für diese Punkte weiterhin eine Herausforderung dar.