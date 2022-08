Schützentradition in Alpen : König Michael macht’s in Drüpt wie einst sein Opa Theo

König Michael macht’s in Drüpt wie einst sein Opa Theo

Schützentradition in Alpen

Michael Hußmann (links) und Benny Aldenhoff lieferten sich an der Vogelstange ein spannendes Duell. Foto: BSV

Alpen Historische Momente auf dem neuen Schützenplatz in Drüpt: ein König mit Herrscher-Gen und eine Königin, die ihre Schwester beerbt.

Die Premiere der Drüpter Bürgerschützen (BSV) auf ihrem neuen Festplatz an der Römerstraße ist geglückt. Sie haben nach mehr als 1000 Tagen mit Michael Hußmann (28) wieder einen neuen König, der mit seinem Volltreffer eine Familientradition erfolgreich fortsetzt.

Dabei hatte sich der Industriemechaniker, der in der Versuchsabteilung bei Lemken arbeitet, wie sein Kontrahent im Finale, Benny Aldenhoff, zwei Mal bitten lassen müssen. Denn als BSV-Präsident Christian Aldenhoff nach dem Preisschießen gegen 19 Uhr zum ersten Mal das Kommando „Königsaspiranten vortreten!“ in die Schützenrunde sprach, erntete er zunächst nur betretenes Schweigen. Doch nachdem er eine Bedenkzeit von einer knappen halben Stunde gewährt hatte, wagten sich Benny Aldenhoff und Michael Hußmann aus der Deckung. Die Erleichterung war groß.

Nach einer guten Stunde war das Duell entschieden. Nach dem 43. Pfeil, den Michael Hußmann mit der Armbrust abgefeuert hatte, segelte der kärgliche Rest des Vogels zu Boden. Der Jubel war groß. Der 28-Jährige wählte seine Freundin Svenja Stülpner zu seiner Königin, die den Königinnen-Schmuck von ihrer Schwester Carina Kemper erbte – ein einmaliger Vorgang in der Geschichte der Drüpter Bürgerschützen von 1683. Michael Hußmann steht übrigens in der Nachfolge seines Opas Theo Aldenhoff. Der war exakt vor einem halben Jahrhundert König von Drüpt.

Vor den Männern hatten 38 Schützinnen ihren Vogel beim Preisschießen arg gerupft. Die ersten drei von insgesamt 13 Preisträgerinnen sind Cordula Dellmann, Maike Rosendahl und Corinna van de Pasch. Auch die Kinder kamen bei hochsommerlichen Temperaturen zu ihrem Vergnügen. Besonders die Pools, die die Schützen mit Wasser gefüllt hatten, standen in der Gunst des Schützennachwuchses nach dem Toben auf der Hüpfburg ganz hoch im Kurs.

Weiter geht’s auf der Schützenwiese am Römerweg am nächsten Freitag ab 19 Uhr mit der beliebten „Nacht des Schlagers“ mit Musik von Benny Benito. Am Samstag präsentiert sich der neue König samt Thongefolge – Benny und Judith Aldenhoff, Thomas und Claudia Verhalen, Basti Aldenhoff und Jacki Everts, Timo Janssen und Maria Sanders sowie Tim und Carina Kemper – gegen 18 Uhr beim Umzug durchs Dorf. Danach steigt im Zelt die große Königsgala.