Grenzenlose Verbundenheit : Aus Kolumbien zum Lauftreff in Alpen

Helmut Schmitz (vorne in der Mitte) lebt seit zehn Jahren in Kolumbien. Nun hat er die alten Lauffreunde besucht. Foto: LGA

Alpen Helmut Schmitz ist vor zehn Jahren nach Südamerika ausgewandert. Dort lebt er mit seiner Frau Lutz Angela. Nachdem er sich von einem Schlaganfall erholt hatte, hat er nun seine alten Laufkumpels von der LG Alpen besucht. Es gab viel zu erzählen.

Helmut Schmitz lebt seit zehn Jahren mit seiner Frau Luz Angela in Kolumbien , in der Großstadt Santa Marta mit etwa 550.000 Einwohnern unmittelbar an der Karibik-Küste. Nun hat das Paar mit den ehemaligen Lauffreundinnen und Lauffreunden der LG Alpen ein Wiedersehen gefeiert. Dieses Treffen fand im schmucken Vereinsheim der Leichtathleten statt.

Helmut Schmitz ist wie acht weitere Mitglieder seit 40 Jahren Teil der Leichtathletik-Gemeinschaft. Obwohl er an den Folgen zweier Schlaganfälle leidet und linksseitig gelähmt ist, hat er es sich nicht nehmen lassen, mit seiner Frau die strapaziöse Reise in die Heimat anzutreten, um mit den alten Laufkumpels noch mal auf viele Laufevents zurückzublicken.

Glücklicherweise, so sagte Schmitz, sei er schnell ins Krankenhaus eingeliefert worden, wo der Schlaganfall sofort erkannt und behandelt worden sei. Die medizinische Versorgung im Krankenhaus sei hervorragend gewesen, vergleichbar mit mitteleuropäischem Standard. Überhaupt sei das Gesundheitswesen in Südamerika und eben auch in Kolumbien nicht so schlecht, wie hierzulande vielfach vermutet werde.