Vogelbauer Aloys Oymann : Vergängliche Kunst für die Stange

Drüpt/Borth Aloys Oymann ist zwar schon seit 35 Jahren im Ruhestand. Seiner Passion folgt der gelernte Schreiner aber bis heute: Er baut noch mit 90 Jahren Holzadler für Schützenfeste.

Ein Mähroboter dreht einsam seine Runden über den gepflegten Rasen, Haus und Garten sind picobello in Schuss. Damit das so bleibt, klingelt der Wecker von Aloys Oymann jeden Morgen um fünf Uhr in der Frühe. Eigentlich bräuchte er nicht so früh raus aus den Federn. Denn vor wenigen Wochen ist Oymann 90 Jahre alt geworden. Er genießt bereits seit 35 Jahren seinen Ruhestand. Doch der gelernte Schreiner hat eine Passion: Er baut hölzerne Vögel. Nicht irgendwelche: Eine seiner Adlernachbildungen ist am kommenden Sonntag die Hauptfigur beim Schützenfest in Drüpt und fällt, um jemanden zum König zu machen.

Die Arbeit des Vogelbauers aber geht weiter. Schon im September erwarten die St. Evermarus-Schützen in Borth zwei seiner Prachtstücke. „Wenn die Leute behaupten, ich habe einen Vogel, haben sie nicht ganz Unrecht“, bekennt Oymann mit einem Augenzwinkern. Aus jeweils zwei 4,20 Meter langen Holzbohlen fertigt der Vogelbauer in vier Wochen regelrechte Kunstwerke an. Die bestechen durch Details, die kaum jemand von der Schützenwiese aus erkennen dürfte.„Um das Gefieder nachzubilden, schleife ich mit einer Trennscheibe kleine Furchen in die Flügel“, erklärt Oymann. Selbst Krallen, Augen und der Schnabel sind millimetergenau ausgearbeitet und farbenfroh lackiert. Eines dieser Prachtstücke wird am Sonntag unter den Augen des Erbauers Schuss für Schuss zerstört. Dem macht das nicht viel aus: „Das ist nun mal so, dafür mache ich das ja.“ Wenn dann am Abend die Überreste in die Mülltonne wandern, darf ein Teil nicht dabei sein. „Die Krone müssen sie mir zurückgeben, die kommt im nächsten Jahr wieder drauf“, so Oymann.