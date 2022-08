Feier in Kleve : Bürgerschützen in Kellen suchen neue Majestäten

Kleve-Kellen Classic-Cola-Revival-Ball und großer Zapfenstreich als Höhepunkte im Programm der Bürgerschützen 1952 Kellen. Bereits am kommenden Wochenende wird gefeiert.

(RP) Bereits am kommenden Wochenende des 13. und 14. Augusts starten die Bürgerschützen 1952 Kellen, inzwischen 70 Jahre bestehend, das Programm mit der Suche nach einem neuen König, einer neuen Königin am Samstag, sowie einem neuen Kaiser, einer neuen Kaiserin am Sonntag, jeweils ab 14 Uhr am Schützenhaus in Kellen.

Auf die Höhepunkte am letzten Augustwochenende zur Kirmes freuen sich die Schützen des BSV besonders. Nach der durch Corona bedingten zweijährigen Zwangspause starten die Schützen bereits am Freitag, 26. August, mit dem Kirmesprogramm. Um 18.15 Uhr wird der Thron mit seinem neuen Königspaar begleitet vom Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Goch in den Festsaal des Schützenhauses einziehen und dort die Proklamation vornehmen.

Mit dem DJ-Team von Antenne Griethausen wollen die Schützen dann ab 21 Uhr gemeinsam mit allen Interessierten alte Zeiten aufleben lassen und den Classic-Cola Revival-Ball ausgiebig feiern. Das DJ-Team liefert die entsprechende Musik, sodass bis um 2 Uhr getanzt werden kann. Bei gutem Wetter steht auch das Außengelände des Schützenhauses zur Verfügung.

Am Samtag, 27. August, wird Ehrenpräsident Dieter Jansen für seine Verdienste zum Wohle des Vereins mit einem Großen Zapfenstreich nach dem traditionellen Fassanstich, Schützenmesse und Kranzniederlegung im Park am alten Friedhof in Kellen ab etwa 18.15 Uhr geehrt.

Der Kirmessonntag steht ganz im Zeichen aller Schützen in Kellen, gemeinsam freut man sich auf den großen Festumzug durch die Gemeinde mit hoffentlich vielen Zuschauern an der Strecke. Hierbei steht auch ein Besuch der beiden Seniorenheime St.Georg und Clever Stolz auf dem Programm des BSV 1952 Kellen. Bei beiden Seniorenheimen wird der Spielmannszug der Feuerwehr Goch zum Ständchen spielen.