Nachwuchskräfte in Rheinberg : Stadt begrüßt neue Auszubildende

Rheinberg Sieben junge Frauen und Männer haben ihren Dienst in der Verwaltung angetreten. Gute Nachwuchskräfte haben bei der Stadt auch gute Chancen, übernommen zu werden.

Die Stadtverwaltung Rheinberg bietet vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten in mehreren Ausbildungsberufen. Lea Kolibabka und Anna Lindner (Bachelor-Studium für den gehobenen-nichttechnischen Verwaltungsdienst) sind zu Inspektoranwärterinnen in das Beamtenverhältnis auf Widerruf ernannt worden. Dabei handelt es sich um ein dreijähriges duales Studium. Weiterhin begrüßte die Stadt die zukünftigen Verwaltungsfachangestellten Leonie Steinhaus, Gwen Zimmermann und Jana Wittmann. Drei Jahre durchlaufen sie verschiedene Fachbereiche der Stadtverwaltung und besuchen zwei bis drei Mal in der Woche die Berufsschule in Wesel.