Stadtentwicklung in Rheinberg : Anwohner empört über teure Straße

Die Verwaltung hat den Auftrag zur Erschließung der Straße An de Wei bereits erteilt. Die Anlieger fürchten immense Kosten. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Die Stadt Rheinberg will die nur 80 Meter lange Straße An de Wei mit Kanal und Asphalt ausstatten. Anwohner sollen sich mit bis zu 180.000 Euro an den Kosten beteiligen. Die Nachbarschaft ist empört und setzt auf die Politik.