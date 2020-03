Messe Rheinberg : Corona bremst Besucherstrom bei Gartenmesse leicht

Rheinberg Zumindest am Freitag und am Samstag war der Besucherandrang bei der Messe Gartenträume vergleichsweise verhalten. Grund dafür dürfte die Sorge der Menschen vor Infizierung mit dem Corona-Virus gewesen sein.

Am regenreichen Sonntag aber war der Besucherzustrom nahezu ungebremst. „Wir sind mit Zuspruch und Verlauf der Messe sehr zufrieden“, bilanzierte am späten Nachmittag Jan Hein Droste, Geschäftsführer der Gartenträume. Zwei Aussteller hatten den Besuch der Messe wegen Corona abgesagt. Anlass, die komplette Gartenschau abzusagen, sah der Veranstalter allerdings nicht. „Sowohl unsere Aussteller als auch die Besucher kommen aus Orten, in denen keine Corona-Fälle bekannt sind. Aus unserer Sicht besteht kein Risiko“, erklärt Gartenträume-Sprecherin Sabrina Kaul. Als Vorsichtsmaßnahmen wurden an mehreren Stellen Behälter mit Desinfektionsmittel aufgestellt, Türgriffe und Toiletten werden öfter als gewöhnlich gereinigt. Dazu sollen Hinweistafeln die Gäste dazu veranlassen, die ausgegegebenen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Dass jeder Besucher bereits am Eingangstor ein spezielles Hygienetuch ausgehändigt bekam, hatte der Veranstalter dem Engagement von Michael Tepass zu verdanken. „Diese Tücher sind zurzeit nur schwer zu bekommen. Die Firma uniwipe war so freundlich, mir eine große Menge kostenlos zur Verfügung zu stellen“, sagte der Rheinberger.