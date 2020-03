Wirtschaft in Düsseldorf : Schuhmesse trotzt Corona-Ängsten

Die Gallery Shoes auf dem Böhler-Gelände hat am Sonntag begonnen – allerdings mit deutlich verschärften Hygiene-Bedingungen. Veranstalter Igedo ist für die Entscheidung, die Messe nicht abzusagen, von einigen Seiten scharf kritisiert worden.

Um zu sehen, dass bei dieser Messe einiges anders ist, muss man nichtmal das erste Gebäude betreten. Schon vor dem Eingang haben die Organisatoren ein mobiles Handwaschbecken aufgebaut, der Seifenspender ist voll. Drin im Kesselhaus läuft am Sonntagvormittag die erste Schuh-Modenschau der Gallery Shoes, die bis Dienstag auf dem Böhler-Gelände an der Stadtgrenze zu Meerbusch stattfindet. Rund 30 von ursprünglich 400 Ausstellern fehlen, ebenso einige Besucher – dennoch findet die Messe statt. Im Gegensatz etwa zu einigen Veranstaltungen der Messe Düsseldorf, die wegen der Auswirkungen des Coronavirus die Kosmetikmesse Beauty und die Friseurmesse Top Hair verschoben und die internationale Weinmesse ProWein abgesagt hatte.

Man habe viel Aufwand betrieben, um das Desinfektionsmittel in solchen Mengen aufzutreiben und die Hygiene-Maßnahmen hochzufahren, sagt Messechefin Ulrike Kähler vom Veranstalter Igedo Company. (Während sie das erzählt, kommt ein Service-Mitarbeiter zum Tisch und beginnt, ihn abzuwischen.) Hinter ihr liegen angespannte Tage, nicht alle haben ihre Entscheidung begrüßt, die Messe stattfinden zu lassen. „Ich habe mir einiges an Kritik und Beschimpfungen anhören müssen, auch von Düsseldorfern“, sagt sie – und wehrt sich gegen den Vorwurf, das Unternehmen verhalte sich verantwortungslos. „Wir haben uns das nicht leichtgemacht, waren im ständigen Austausch mit dem Gesundheitsamt in Düsseldorf und den Behörden im Rhein-Kreis Neuss.“ Am Ende aber helfe die Entscheidung der Branche – und den Mitarbeitern, die viele Verluste verkraften müssten. „Unseren Beleuchtern sind über 80 Aufträge abgesagt worden, unserer aber nicht.“