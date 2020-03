Wechsel am Gericht : Tim Buschfort leitet das Amtsgericht Rheinberg

Rheinberg In einer Feierstunde wurde Vorgängerin Julia Stahl verabschiedet.

Gerd Waldhausen, Präsident des Landgerichtes Kleve, brachte es gestern auf den Punkt: „Wenn das Auditorium an einem Freitagvormittag im Schöffensaal nicht dem Staatsanwalt lauscht, sondern einem Violoncello, dann ist dies ein untrügliches Zeichen, dass sich das Amtsgericht nicht im Arbeitsmodus befindet“. Genau so war es: In einer Feierstunde wurde die Direktorin Julia Stahl offiziell verabschiedet und Tim Buschfort als ihr Nachfolger begrüßt.

Auch Buschfort, Bayern-Fan und Vater zweier Kinder, sei ein Nordlicht: In Lübeck aufgewachsen, machte er nach dem Abitur eine Lehre zum Bankkaufmann, danach Zivildienst in einer Einrichtung für geistig und körperlich schwerst behinderte Menschen, er war ein halbes Jahr in Nepal und Indien, hat Berge im Himalaya bestiegen, studierte Jura in Kiel und Stockholm, ehe er als Rechtsreferendar in Wuppertal, Proberichter in Krefeld und Nettetal, Richter am Landgericht und fast sechs Jahre als Direktor des Amtsgerichtes in Kempen arbeitete. Seit November ist er nun Direktor des Amtsgerichtes Rheinberg.