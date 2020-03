Frühjahrsputz auf der Bönninghardt : Die neue Seilbahn kann kommen

ALPEN Eine halbe Hundertschaft Freiwilliger hat den Waldspielplatz auf der Bönninghardt aus dem Winterschlaf geweckt. Erlebnispfad ist genehmigt.

Sie kamen, um sich mit vereinten Kräften um den attraktiven und weit in der Region bekannten Spielplatz zu kümmern. „Ein tolles Gefühl, wenn sich so viele Menschen für den Waldspielplatz verantwortlich fühlen“, freute sich Ortsvorsteher Herbert Oymann. Auch das Wetter spielte mit. Die Frühlingssonne beflügelte.

Claus Rosemann fegte das Laub zusammen. „Wie jedes Jahr. Wir machen den Platz startklar.“ Mit Mengen an Unrat oder anderen Hinterlassenschaften rechneten die Akteure jedoch nicht. Der Spielplatz ist Kult, dem fühlen sich die Gäste verpflichtet. „Ist doch eine Selbstverständlichkeit, mit anzupacken“, sagte Benedikt Günther, Lohnunternehmer aus Wallach und amtierender Schützenkönig in Bönninghardt.

Zur Seilbahn kommt in dieser Saison eine gepflasterte Grillfläche. „Eine gesetzliche Auflage, da der Spielplatz offiziell zum Wald gehört, in dem Grillverbot gilt“, erläuterte Vorsitzender Alexander Kröll. Hinter der rund 20 m2 großen Fläche lädt demnächst ein Walderlebnispfad mit sieben Stationen inklusive grünem Klassenzimmer vor allem Kinder ein. Kröll: „Alle Genehmigungen liegen vor.“ Die Toilettenanlagen sind von sofort an geöffnet. Auch im Waldbüdchen herrschte Betrieb. Betreiberin Brigitte Kellerbach war in ihrem Element: „Endlich geht es wieder los. Die Winterpause war lang genug.“ Ihr liegen schon erste Buchungen für Kindergeburtstage vor.