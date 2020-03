Einkehrtag in Borth : St.-Evermarus-Schützen geehrt

Einkehrtag in Borth

Borth Beim Einkehrtag im Borther Pfarrzentrum versammelten sich rund 100 Schützen.

Traditionsgemäß trafen sich am ersten Fastensonntag knapp 100 Mitglieder der St.-Evermarus-Schützenbruderschaft im Borther Pfarrzentrum. Vorangegangen war ein gemeinsamer Gottesdienst mit Pfarrer Martin Ahls in der Pfarrkirche St. Evermarus. Brudermeister Franz-Josef Susen freute sich über die große Anzahl an Schützen und bedankte sich bei den Damen des Throns und des Vorstandes für das Frühstück. Anschließend konnte er zusammen mit Schützenkönig Frank Maruhn einige Schützenbrüder für langjährige Treue zur Bruderschaft ehren.