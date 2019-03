Rheinberg: „Gartenträume“ fallen aus

Stände wie diesen schauten sich in der Vergangenheit tausende Besucher in den Rheinberger Messehallen an. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

RHEINBERG Die Frühlingsmesse in Rheinberg ist für dieses Jahr abgesagt worden.

Seit 2002 hat die Messe Gartenträume alljährlich im März den Beginn des Frühlings markiert. Pflanzenfreunde, Hobby-Gärtner, Balkonier und Schollenbesitzer strömten in die Hallen der Messe Niederrhein, um die Freiluftsaison einzuläuten. Doch in diesem Jahr müssen sich Gartenfreunde aus der Region ihre Inspirationen woanders holen: Die Messe Gartenträume wird nicht stattfinden. Das bedauern nicht nur Rheinberger und Niederrheiner, sondern auch Simona Führ vom Projektmanagement der Messe Niederrhein. „Das war eine sehr schöne Messe mit ganz besonderem Flair“, betont Führ. Über die Gründe für das Messe-Aus kann sie nur spekulieren. Möglicherweise habe das Gerücht über einen Abriss der Messehallen den Veranstalter dazu bewogen.

Doch der Veranstalter führt eine andere Ursache an: Terminprobleme. Man sei in diesem Jahr unter anderem wieder in Bremen und Luxemburg mit der Messe „Gartenträume“ präsent. „Es ist natürlich nicht immer einfach, alle elf Messetermine unterzukriegen, daher mussten wir leider in diesem Jahr auf Rheinberg verzichten“, erläutert Debra Overhageböck, Marketing & Public Relations des Veranstalters Event Creators. Die Projektmanagerin der Messe Niederrhein jedenfalls hat begründete Hoffnung auf ein Comeback der Frühlingsmesse „Gartenträume“ im kommenden Jahr. Derzeit befinde man sich in Gesprächen für eine Neuauflage 2020. Das bestätigt auch Debra Overhageböck von Event Creators.