Feuerwehreinsatz : Wiesenhof: Wasserdampf löst Meldeanlage aus

Die Feuerwehr war schnell zur Stelle. Foto: Christoph Reichwein (REI)/Reichwein, Christoph (crei)

Rheinberg Gegen 20.30 Uhr sprangen am Dienstagabend in der Stadtmitte die Sirenen an, die Feuerwehr rückte unverzüglich aus. Die Brandmeldeanlage im Pflegezentrum Wiesenhof hatte ausgelöst. Die Einsatzkräfte entdeckten eine abgerissene Warmwasserleitung, der aufsteigende Wasserdampf hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst.

