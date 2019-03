Ortsgeschichte: Orsoyer Historienverein hat einen neuen Vorsitzenden

Der Historienverein hat an der Renovierung der Evangelischen Kirche kräftig mitgewirkt. Foto: Uwe Plien

Orsoy Wilfried Boroch aus Osoy übernimmt den Vorsitz im Verein zur Erhaltung historischer Gebäude und Örtlichkeiten in Orsoy. Der Verein wurde 2006 mit dem Hauptziel gegründet, die Restaurierung und Renovierung der Evangelischen Kirche Orsoy zu unterstützen.

Wilfried Boroch, bekannt für seine historischen Stadtführungen, wurde zum neuen ersten Vorsitzenden gewählt. Als zweiter Vorsitzender ist Josef Devers in seinem Amt bestätigt worden. Schatzmeister ist weiterhin Dankwart Bender. Zusätzlich gehören dem Vorstand folgende Beisitzer mit Projektverantwortung an: Heinz Engelke, Paul van Holt, Bernard Abel, Heiner Struck und Michael Devers. Auch die Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Orsoy und Budberg, Uwe Klein und Heiner Augustin, sowie der Pfarrer der katholischen Pfarrgemeinde St. Peter, Martin Ahls, sind im Vorstand aktiv.

Einige Projekte sind bereits konkret in der Planung. Unter anderem handelt es sich dabei um die Aufarbeitung bedeutender Orsoyer Dokumente, Bilder und Zeichnungen, die dann in Form von Ausstellungen zu sehen sein werden. Die Sichtung historischer Grabsteine und gegebenenfalls ihre Aufstellung an öffentlichen Stellen. Auch das Orsoyer „Fahrkartenhäuschen“ könnte wieder zum Leben erweckt werden.