Curvy-Model aus Alpen: Alpenerin als Kurven-Model erfolgreich

Alpen Früher haderte Alexandra Kästner mit ihrem Gewicht. Heute ist die 47-Jährige zufrieden mit sich selbst und als kurviges Model auf Instagram und mit einem Onlineshop erfolgreich. Im Mai steht sie erneut im Finale einer Misswahl.

Alexandra Kästner (47) war jahrelang unzufrieden mit ihrer Konfektionsgröße 46. Bis ihr 2014 die Teilnahme an einem Modelwettbewerb für kurvige Frauen neues Selbstbewusstsein schenkte. „Ich habe gemerkt, dass ich nichts an mir verändern muss, um mich toll kleiden zu dürfen“, sagt die Alpenerin. Ein positives Körpergefühl möchte sie auch in anderen kurvigen Frauen wecken. Auf Instagram gibt sie ihnen Inspirationen, wie sie sich modisch stylen können. In ihrem eigenen Onlineshop bietet sie ihnen persönliche Beratung an. Am 18. Mai ist sie erneut beim Finale einer Curvy-Misswahl dabei.