Grundschule Am Bienenhaus in Millingen : Mit der Freude am Theaterspielen Englisch lernen

Das White Horse Theatre führte in der Grundschule Am Bienenhaus in Millingen ein englischsprachiges Theaterstück auf. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg One, two, three, four – laut zählten die Schüler der Grundschule Am Bienenhaus Millingen jeden Stundenschlag der Uhr laut mit. Wie selbst verständlich auf Englisch. Gebannt schauten die Kinder auf die provisorische Bühne in der Turnhalle.

Dort spielte das zweiköpfige Ensemble des White Horse Theatre das Stück „The Mice in the Clock“ („Die Mäuse in der Uhr“). In englischer Sprache.

„It’s quiet, no noise now“, tönte es von der Bühne, nachdem der letzte Gong verklungen war. Und prompt legten manche Kinder den Finger auf den Mund und signalisierten so die Stille. Keine Frage: Die Grundschüler waren mit Freude dabei. Auch als die beiden Schauspieler ihr junges Publikum nach Ende der rund 45-minütigen Vorstellung fragten: „Any questions?“ („Habt ihr Fragen?“) ließen sich die Schüler der Klassen 1 bis 4 nicht lange bitte. Nach anfänglichem Zögern löcherten sie die Akteure. Auf Englisch natürlich. „What’s your name?“, „How old are you?“ und „What’s your favourite colour?“ wollten sie wissen.

Während Lia (6) erst seit acht Wochen Englisch lernt und sich das Theaterstück vielfach über Mimik und Gestik der Schauspieler erschließen musste, gerät Jolina (9) regelrecht ins Schwärmen. „Mein drittes englischsprachiges Stück, es war toll“, so die Drittklässlerin. Sie hat ihre Sprachkenntnise schon im Urlaub nutzen können. „Ich hatte mein Zimmer nicht mehr gefunden und musste mich durchfragen, alle haben mich gut verstanden“, sagte Jolina.

Auch für Computerspielfreak Ben (9) ist die englische Sprache fast schon Selbstverständlichkeit. „Online habe ich Kontakt mit Kindern aus anderen Ländern, da reden wir Englisch und ich lerne immer dazu“, berichtet der Viertklässler.