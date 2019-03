Freizeit: Ferien auf dem Bauernhof liegen im Trend

RHEINBERG Die NRW-Arbeitsgemeinschaft hielt ihre Mitgliederversammlung auf dem Hof Elverich in Rheinberg ab.

„Komm aufs Land“ heißt der Slogan der Arbeitsgemeinschaft für Urlaub auf dem Bauernhof. Als Verein bietet er seinen rund 150 Mitgliedern das Rüstzeug für die Vermietung von Ferienwohnungen und gibt ihnen ein Programm für Landurlauber an die Hand. Zur Mitgliederversammlung kamen am Dienstag Gäste aus dem Sauerland, dem Münsterland und vom Niederrhein. Vereinsvorsitzende Sabine Köhne begrüßte sie im Hofcafé Elverich von Maria Kleinübbing in Borth.

Ferien auf dem Land werden immer beliebter. „Generell liegt Urlaub in Deutschland im Trend“, so Köhnes Fazit. Der Zugriff auf die Webseite des Vereins mit NRW-Betrieben unter www.landsichten-nrw.de sei steigend. 78 Mitgliederbetriebe sind gelistete Urlaubshöfe. 20 davon sind direkt online buchbar, wie Geschäftsführerin Renate Carstens ausführte. Um den verschiedenen Zielgruppen und ihren Ferienbedürfnissen gerecht zu werden, hat sich der Verein thematisch in den Katalogen spezialisiert. So gibt es etwa den separaten Katalog zum Urlaub auf dem Reiterhof, dem Urlaub mit Rad oder aber Angebote für Familien mit Handicap. Im rund 80-seitigen druckfrischen Hauptkatalog werden die verschiedenen Feriendomizile vom Niederrhein bis Teutoburger Wald, von Eifel bis Münsterland mit Hof- und Freizeitaktivitäten vorgestellt, kombiniert mit Ausflugszielen in der Nähe.