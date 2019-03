Ortsgeschichte in Alpen : Die Hasbach-Story

Julius Hasbach war von 1854 bis 1861 Bürgermeister in Alpen. Hier lebte er mit seiner Frau im Rathaus, das damals an der Lindenallee 16 stand. Das Haus ist inzwischen abgerissen und hat der Amaliengalerie Platz gemacht. Foto: bp/Gemeindearchiv/bp/Gemeinde-Archiv

Alpen Julius Hasbach war von 1854 an sieben Jahre lang Bürgermeister in Alpen. Er hielt im Rathauskeller, der Arrestzelle war, Räuber Brinkhoff in Gewahrsam. Gegen Hasbachs Willen.

Am Anfang war eine dreizeilige E-Mail. Inzwischen ist daraus eine dicke Akte geworden mit uralten Dokumenten, Schriftsätzen und Fotos. Protagonist ist Bürgermeister Julius Hasbach, von 1854 bis 1861 Chef an der Lindenallee 16, wo damals das Rathaus stand. Der Name Hasbach sagt heute kaum noch jemandem etwas. Aber: Im Keller des Hauses, das auch Polizeiposten war, wo Unholde in Gewahrsam genommen wurden, wurde just zu der Zeit ein Mann festgehalten, dessen Ruf den des Bürgermeisters weit übertrifft und immer noch offene Bewunderung auslöst: Räuberhauptmann Brinkhoff, der wie einst Robin Hood, von den Reichen nahm, um den Armen zu geben. Ein Mythos. Seit dem Frühjahr 2018 beschäftigt sich Uschi Hüsch, die sich im modernen Rathaus unter anderem ums Gemeindearchiv kümmert, mit dem Leben und Wirken des Bürgermeisters Julius Hasbach.

Den Anstoß dazu gab die Mail der Ururenkelin Gabriele Küppers (66) aus Köln. Die Heilpädagogin betreibt Ahnenforschung und bat darum, Lücken im Stammbaum zu füllen mit Informationen über den Vater ihrer Uroma Rosalie – eben besagten Bürgermeister von Alpen. Ihr Großvater Wilhelm Keller hatte mit der Pflege des Stammbaums begonnen, war aber an der Stelle nicht weitergekommen. Rosalie war eins von vier Hasbach-Kindern, die in Alpen das Licht der Welt erblickt hatten – und zwar am 12. Dezember 1856. Getauft wurde die kleine Rosalie am 27. Januar 1857 hier in der evangelischen Kirche.

Das belegt ein Auszug aus dem Taufregister der Evangelischen Kirchengemeinde, den Gabriele Küppers in ihren Familienunterlagen gehütet hat. Klar war, dass die älteste noch bestehende reformierte Kirche Deutschlands auf dem Besuchsprogramm gestanden hat, als Viktor Illenseer die Hasbach-Ururenkelin und ihren Mann im September bei herrlichem Sonnenschein auf den Spuren ihrer Vorfahren durch Alpen geführt hat. Das Rathaus, damals üblicherweise zugleich Wohnhaus des amtierenden Bürgermeisters und seiner Familie und somit auch der Familie Hasbach, steht nicht mehr.

Viktor Illenseer und Hasbachs Ururenkelin Gabriele Küppers in der Evangelischen Kirche. Foto: bp/Gemeindearchiv/bp/Gemeinde-Archiv

Es ist vor wenigen Jahren abgerissen worden und hat der stolzen Amalien-Galerie Platz gemacht. Magdalene Steffans (80) erinnert sich noch genau an das Haus, das ihr Opa Fritz Janßen gekauft und kurz nach der Jahrhundertwende im Jahr 1904 umgebaut hat, was alte Bauunterlagen eindrucksvoll belegen. Ihr Vater Theodor, ein Schneidermeister, wohnte hier später mit seiner Familie. So wuchs auch Magdalene Steffans hier mit ihren Geschwistern auf, blieb bis zur Hochzeit im elterlichen Haus. Das übernahm der Bruder Alfons. Bis zuletzt war’s Domizil von dessen Ehefrau und Sohn Theo mit Familie.

„Es war ein schönes Haus“, sagt Magdalene Steffans. Die alte Dame hat vor allem den Gewölbekeller vor Augen, in dem die Familie im Zweiten Weltkrieg Schutz vor den Bomben der Alliierten gesucht hatte. „Unser Vater hat uns oft erzählt, dass hier unten Räuber Brinkhoff eingesperrt war.“ Der war damals im August 1859 aus Amerika zurück und spielte in Siglingen, der Heimatstadt seiner Frau, die Rolle des reichen Amerikaners. Doch das hielt nicht lange an, und er flüchtete zu seinen Eltern nach Alpen. Hier wurde er jedoch steckbrieflich gesucht. Der Landrat des Kreises Moers unternahm alles, um seiner habhaft zu werden. Dazu benötigte er die Unterstützung des Alpener Bürgermeisters, eben jenes Julius Hasbach.

Viktor Illenseer, Magdalena Steffans und Ursula Hüsch (links v.l.) konnten was zur Hasbach-Geschichte beitragen. Foto: bp/Gemeindearchiv/bp/Gemeinde-Archiv

Die Geschichte vom Brinkhoff fasziniere Besucher immer wieder, wenn er sie als Gästeführer durch den Ort begleite, erzählt Viktor Illenseer: „Die Räuberpistole mit Brinkhoff ist der Hit. Immer noch.“ Dem Bürgermeister Hasbach sei nicht wohl bei dem Gedanken gewesen, den Mann hier gefangen zu halten. Er habe sich aber offenbar den Anordnungen von oben gebeugt, so Uschi Hüsch. Sie hat in alten Bauamtsakten Zeichnungen des Hauses und einen Lageplan ausgegraben – zunächst war das Gebäude mit Lindenallee 16, später dann mit Burgstraße 14 bezeichnet. Der Kellergrundriss in der Bauakte lässt den Gewölbekeller gut erkennen, in dem die sogenannten Arrestzellen untergebracht werden.

Julius Hasbach wird vor mehr als 200 Jahren im Sommer 1816 in Linnep bei Düsseldorf geboren, als Sohn eines Pfarrers, später Superintendent und Schulpfleger. Über Bergisch Gladbach kommt die Familie nach Kettwig. Als 20-Jähriger meldet sich Julius, der vermutlich einen höheren Schulabschluss erlangt hat, freiwillig zum Militärdienst im 16. Infanterie-Regiment, wie es seine königlich-preußische Pflicht ist. Und er schlägt die Offizierslaufbahn ein, wird zunächst zum Sekonde-Leutnant der Reserve befördert, schließlich zum Hauptmann. Seine Vorgesetzten bescheinigen ihm „guten Willen und Tüchtigkeit“ und äußern die „berechtigte Erwartung“, dass er das Zeug zu einem „brauchbaren Offizier“ mitbringe.

Dokument der Zeit. Die Todesanzeige von Fanny Hasbach erinnerte an „Frau Witwe Bürgermeister Hasbach“. Foto: bp/Gemeindearchiv/bp/Gemeinde-Archiv

Im November 1846 heiratet der „Kaufmann“ Julius Hasbach Fanny Blasberg aus Solingen, deren familiären Bezüge übrigens bis nach Huck zu reichen scheinen, wie Uschi Hüsch herausgefunden hat. Ein Jahr später wird in Solingen der erste Sohn, Carl Julius, geboren. 1850 meldet sich Hasbach erneut freiwillig zum aktiven Dienst im Preußischen Heer, belegt durch die Originalurkunde, unterzeichnet vom Kommandanten des Bataillons in „Wesel, den 20. Februar 1850“. Familie Hasbach zieht dann nach Pinneberg in Schleswig-Holstein um, das sich im Grenzkrieg mit Dänemark befindet. Bei dessen Ausgang habe sich „Preußen nicht mit Ruhm bekleckert“.

Anfang der 50er Jahre quittiert Hauptmann Hasbach seinen Dienst und wechselt an den Niederrhein zum „Landräthlichen Büreau zu Geldern“. 1854 wird er laut „Amtsblatt der königlichen Regierung zu Düsseldorf“ zunächst kommissarisch zum „Bürgermeister der Stadt Alpen“ bestellt. Ein Jahr später fällt in einer amtlichen Bekanntmachung das Attribut kommissarisch weg.

Bei ihren Recherchen ist Uschi Hüsch im Archiv der Gemeinde auf eine Kuriosität gestoßen – auf eine besondere Heiratsurkunde. Der Bürgermeister war zugleich auch Standesbeamter. Die Verlobten Johann Christian Lohmann und Maria Catharina Lange wollen noch im Dezember 1853 heiraten. Bürgermeister ist seinerzeit noch Heinrich Commeßmann. Das Heirats-Dokument ist vorbereitet und ausgefüllt, bis auf den Eintrag, wann genau die Eheschließung vollzogen wurde. Doch die Heirat kommt offenkundig nicht zustande und der Eintrag wird daraufhin komplett durchkreuzt und ungültig gemacht. Die Gründe dafür sind nicht bekannt. Kurze Zeit später hat’s dann doch geklappt mit den beiden. Die erste Ehe, die ‚Julius Hasbach, (noch als) commissarischer Bürgermeister von Alpen‘ nun im Januar 1854 beurkunden soll, ist die der genannten Brautleute Lohmann und Lange. Hasbach unterzeichnet den Bund fürs Leben.

Doch wie das Leben so spielt. Die letzte von Hasbach in Alpen beurkundete Trauung nennt wieder besagten Johann Christian Lohmann, der 1861 eine Gertrud Pfeifer ehelicht. In der Heiratsurkunde ist vermerkt, dass er ‚vierunddreißig Jahre alt‘ und als Witwer von Maria Catharina Lange nun die zweite Ehe auf dem Standesamt in Alpen eingeht. Auch dies wird auf dem ‚Bürgermeisteramt‘, also im Dienst- und Wohnsitz der Hasbachs geschehen sein.

Am 20. Mai 1861 unterzeichnet Bürgermeister Hasbach in Alpen sein letztes Dokument und wird in Personalunion Bürgermeister von Homberg und Hochemmerich, die wie Alpen zum Kreis Moers gehören. In der ersten Jahreshälfte 1865, Julius Hasbach ist da erst 49 Jahre alt, scheint die Familie wieder nach Solingen zurück gekehrt zu sein. Hier lebt die Familie der Gattin. Der jüngste Sohn C. G. Adolf wird im Sommer 1865 in Vohwinkel (Wuppertal) geboren.

Warum die Hasbachs ausgerechnet in die Klingenstadt zurück sind und was das Familienoberhaupt hier drei Jahre lang gemacht hat, konnte auch die Ururenkelin Gabriele Küppers im Rahmen ihrer Familienforschung noch nicht herausfinden. Denkbar sei es, dass er schwer erkrankt gewesen sei, so dass er seine Amtsgeschäfte nicht mehr habe ausüben können. Gabriele Küppers hat den FamiliensStammbaum bereits bis zu den Urahnen im Jahr 1707 zurückverfolgt.

Zur Familie Blasberg gibt’s bis heute Verwandtschaft in Alpen-Huck . Die Familie Fischer/Blasberg ist hier seit Jahrzehnten ansässig und so über Fanny Blasberg, Frau des Bürgermeisters, im Stammbaum der Hasbachs nachzuweisen, so Archiv-Mitarbeiterin Hüsch. Hier liegen also die Wurzeln der gemeinsamen Familie aus Solingen.