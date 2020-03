Alpen : Die CDU Alpen stellt sich personell für die Wahl auf

Alpen Die Partei präsentiert einige neue Gesichter und nominiert ihre Kandidaten für die Stimmbezirke.

Der CDU-Gemeindeverband hat seine Mitglieder für Donnerstag, 19. März, um 19.30 Uhr in die Burgschänke eingeladen. Da will sich die Partei für die Kommunalwahl am 13. September personell aufstellen. Dabei geht es darum, die Direktkandidaten für die 16 Wahlbezirke zu wählen. Außerdem wird die Reserveliste aufgestellt, die für die absolute Mehrheitspartei im Rat nur dann von Bedeutung ist, wenn sie nicht alle Direktmandate holt beziehungsweise wieder mehr als 16 Sitze erreichen sollte.