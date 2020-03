Innenstadt : Stadt hat kein Glück mit der Xantener Straße

Der Gehweg ist neu gepflastert, aber jetzt wurde die Fahrbahn der Xantener Straße wieder aufgerissen. Foto: Uwe Plien

Rheinberg An den Kosten für den neu gepflasterten Geh- und Radweg werden jetzt – anders als ursprünglich geplant – die Anwohner beteiligt. Die sind sauer und wären gerne informiert worden.

Die Xantener Straße liegt der Stadt schwer im Magen. Erst gab es was für die eigenwillige Fahrbahn-Radweg-Markierung hinter die Ohren. Die Stadt wurde angewiesen, die weißen Linien wieder zu entfernen. Dann zogen sich die Enni-Arbeiten zwischen Pflegezentrum Wiesenhof und Bäckerei Bergmann wie Kaugummi; der Einbau einer neuen Erdgasleitung verzögerte sich deutlich, weil dringend gebrauchtes Material nicht geliefert wurde. Die Stadt konnte deswegen erst erheblich später damit beginnen, den Geh- und Radweg auf dem rund 300 Meter langen Teilstück neu zu pflastern. Auch da hakt es jetzt. Im Bau- und Planungsausschuss stand das Thema zur Debatte.

Tiefbauamtsleiter Robert Braun berichtete, dass es bereits kurz nach dem Baustart ein böses Erwachen gegeben habe. Bei den Ausschachtungsarbeiten sei festgestellt worden, dass bei der Schottertragschicht nur in einer ganz dünnen Schicht Hochofenschlacke vorhanden war. Braun: „Darauf konnte das beauftragte Unternehmen keinen fachlich korrekten Pflasterbelag einbauen.“ Es musste tiefer ausgeschachtet und eine vernünftige Schottertragschicht eingezogen werden, bevor das neue Pflaster verlegt wurde. Die Folge: Diese Maßnahme kann nicht als konsumtive Unterhaltung eingeordnet werden, sondern zählt haushalterisch als investive Erneuerung. Auf gut deutsch: Es muss anders abgerechnet werden – mit dem für die Anwohner erheblichen Unterschied, dass sie an den Kosten beteiligt werden. Beim Blick in die Akten der 2019 durchgeführten Bauarbeiten auf der westlichen Straßenseite ist zudem aufgefallen, dass dort genau so verfahren werden muss. Die Anwohner hatten davon Wind bekommen, einige waren nun in die Sitzung gekommen und fragten verärgert: „Warum sollen wir jetzt bezahlen? Davon war vorher nicht die Rede.“ Eine Anwohnerin beklagte sich darüber, dass die Stadt nicht informiert habe: „Wir haben von der Verwaltung von keiner Seite etwas dazu gehört. So geht man nicht mit seinen Bürgern um.“

INFO Fahrradfahrer dürfen die Gehwege benutzen Radverkehr Bisher gab es an der Xantener Straße einen getrennten Geh- und Radweg. Jetzt ist beides einheitlich mit beigen Steinen gepflastert. Auf beiden Straßenseiten wird der Gehweg allerdings mit Hinweisschildern „Radfahrer frei“ markiert. Das heißt: Radfahrer dürfen dort fahren, Fußgänger haben allerdings Vorrang. Dass keine getrennten Geh- und Radwege mehr ausgewiesen werden dürfen, sei eine Folge der höchstrichterlichen Entscheidung, dass Radfahrer grundsätzlich auch die Straße nutzen dürfen, sagte Dieter Paus.

Robert Braun wollte zu der Höhe der Kosten nichts sagen, weil man sie noch nicht einschätzen könne. „Wir werden uns aber an die Betroffenen wenden, so bald das möglich ist“, so der Fachbereichsleiter. „Wir setzen uns dafür ein, dass die Bezirksregierung die Hälfte des Anwohneranteils übernimmt.“ Dieter Paus, der Technische Beigeordnete der Stadt, sagte den Anwohnern zu: „Wir werden Sie frühestmöglich informieren und werden versuchen, die Beiträge so gering wie möglich zu halten.“ Die Stadt sei mit der Regelung, nach der solche Maßnahmen jetzt in Nordrhein-Westfalen abgerechnet werden, nicht zufrieden. Paus: „Aber wir haben momentan 47 solcher Maßnahmen im Stadtgebiet, die wir abrechnen müssen. Und wenn wir das nicht tun, machen wir uns strafbar.“