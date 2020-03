Kunst in Alpen : Heimatliche Momente für die Ewigkeit

Kunst in Alpen

Nadine Böttcher (36) zeigt ihre Bilder im Alpener Rathaus. Thema: Wie sich dörfliches Leben mit der Zeit wandelt.

Ältere Besucher entdecken die Jugendburg wieder, die hoch oben auf dem Berg am Rande von Alpen stand und 1968 abgerissen wurde. Auch die Tierwelt hat es der 36-jährigen Malerin angetan, wie die Schafherde, Kühe oder das Schwanenpaar zeigen. Alpen-Typisches ist auf ihren Bildern im Hintergrund zu finden wie die beiden Kirchtürme. An den Bildern erfährt der Betrachter über einen sachlichen Info-Text, was es mit dem jeweiligen Motiv auf sich hat. Da wäre beispielsweise der Kaltblüter „Fanny“, den ihr Großvater immer für die Feldarbeit vom Nachbarn auf der Hei ausgeliehen hat.