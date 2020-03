Kommunale Finanzen in Zeiten von Corona : Etat-Planung mit Virusfaktor

Alpens Bürgermeister Thomas Ahls sieht durch Corana düstere Wolken am Konjunkturhimmel herauf ziehen - mit noch unübersehbaren Folgen für die Kasse der Gemeinde. Foto: dpa/Patrick Pleul

Alpens Bürgermeister macht auf das Risiko aufmerksam, das den Einnahmen aus der Gewerbesteuer anhaftet. Corona könnte auch hier leidvolle Konsequenzen haben.

Corona bedroht nicht nur die Gesundheit von Menschen. Das Virus richtet bekanntlich auch wirtschaftlich erheblichen Schaden an. Und da macht es auch vor kommunalen Haushalten nicht halt. Alpens Bürgermeister Thomas Ahls machte im Haupt- und Finanzausschuss darauf aufmerksam, dass der Etat der Gemeinde in diesen aufregenden Zeiten durch die Pandemie in besondere Weise risikobehaftet ist. Ahl nannte explizit die Gewerbesteuer, bekanntlich in Alpen eine tagende Säule auf der Einnahmenseite.

7,2 Millionen Euro hat Kämmerin Andrea Wessel hier im Etatentwuf für dieses Jahr auf der Habenseite verbucht. Nach RP-Informationen soll es bei dem Ansatz, der immer durch aktuelle Entwicklungen überholt werden kann, auch bleiben. Man müsse kein ausgewiesener Fianaz-Experte ein, so Ahls im Ausschuss, um zu erkenne, was eine Infektion in einem der großen Belegeschaft der großen Betriebe, die weltweit agieren würden, vor Ort bedeuten würde. „Es besteht große Unsicherheit“, stellte der Bürgermeister fest.

Ahls fordert von Politik und Verwaltung dazu auf, die Ausgaben einer ständigen Kritik zu unterziehen. „Da ist noch Luft nach oben“, lautet seine Diagnose, im Vorfeld der Verabschiedung des Haushalts in der Ratssitzung im April.