Wegen Lärmschutz : Tempo 30 auf der Bahnhofstraße

Eines der Tempo-30-Schilder an der Bahnhofstraße. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Rheinberg Die 30-er Schilder hängen bereits, der Zusatz „Lärmschutz“ folgt noch.

Auf der Bahnhofstraße gilt ab sofort Tempo 30, zwar auf dem Stück zwischen Innenwall/Außenwall und der Bahnlinie. Der Dienstleistungsbetrieb hat in beiden Fahrtrichtungen jeweils mehrere 30-er Schilder im Auftrag de Stadt aufgestellt. Es fehlen allerdings noch Zusatzschilder mit der Aufschrift „Lärmschutz“, sie sollen in den nächsten Tagen folgen. Die Grünen-Fraktion hatte die Tempo-Reduzierung für die Bahnhofstraße beantragt, der Haupt- und Finanzausschuss hatte in der vergangenen Woche zugestimmt. Überlegt worden war, ob man auch für die Bahnhofstraße im weiteren Verlauf zwischen Bahnübergang und Kreisverkehr Tempo 30 einführen könne. Das lässt sich aber offenbar nicht einrichten. Geprüft wird nun, ob man die Ausfahrten von Edeka und Lidl optimiert, indem nur noch nach rechts abgebogen werden darf.