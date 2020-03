Allgemeiner Deutscher Fahrradclub : ADFC Rheinberg stellt Tourenprogramm 2020 vor

Rheinberg Pünktlich zum Beginn der Radsaison stellt der ADFC Rheinberg am Donnerstag um 18.30 Uhr im Stadthaus (Zimmer 249) das neue Tourenprogramm „Fiets mit! 2020“ vor. Unter rund 40 Angeboten können Radler wählen.

Darüber hinaus hat das Team viele sehenswerte Ausflugsziele am Niederrhein ausfindig gemacht: das Bienenmuseum in Rumeln (17. Mai), die Viller Mühle in Goch (21. Juni) und die Bäckerei Hoenen in Tönisberg (17. Juni). Besonderheit dabei: Die Tour mit Bäckereibesichtigung richtet sich an Frühaufsteher. Ab 5 Uhr wird in die Pedale getreten. Erstmals erweitern die Rheinberger Radler ihren Radius und erkunden spannende Orte jenseits des Niederrheins. Die Region um Arcen (10. Mai) oder das Ruhrgebiet beispielsweise. „Mit dem Pkw fahren wir am 24. Mai zunächst zur Zeche Zollverein nach Essen“, so Schroers. Von dort führt die Strecke weiter nach Bochum. Geführt werden alle Touren von zertifizierten Guides. Eine weitere Neuerung sind Touren mit GPS-Navi (26. März/28. Juli). In diesem Rahmen können sich Interessenten erstmals mit einem Navigationsgerät am Rad vertraut machen, bevor sie in diese Technik investieren.