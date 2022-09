Öko-Kontroverse im Alpener Rat : Streit über Bienen auf dem Rathausdach

Alpen Die Grünen stellten sich im Alpener Rat vehement gegen den CDU-Antrag, Rathaus-Honig zu produzieren. Sie sehen darin einen fatalen Vorstoß, die die bedrohte Wildbiene noch mehr zurückdrängt. Es war eine ungewöhnliche Debatte.

Entscheidung Am Ende setzte sich die CDU als Mehrheitsfraktion mit ihrem Antrag durch, die Verwaltung mit dem Auftrag zu befassen, die Möglichkeit zu prüfen, auf dem Dach des Rathauses oder auf anderen kommunalen Gebäuden „Bienenbeuten“ aufzustellen. Abgelehnt wurde dieser Antrag von den Grünen und der SPD. Die Verwaltung hatte in der Vorlage darauf hingewiesen, dass das Rathausdach Fluchtweg für die Belegschaft und daher vermutlich ungeeignet sei.

Der Daseinszweck der Honigbienen dagegen konzentriere sich, wie der Name sagt, auf die Produktion von Honig. Die gebe es millionenfach auch in Alpen. Und für beide reiche das Futter nicht. Die CDU verschärfe mit ihrer Initiative im Ergebnis den Futterneid und schüre eine fatale Konkurrenz. Wachse die eine, ohnehin verbreitete Art, führe das zwangsläufig zur Verdrängung der Minderheit, deren Lebensraum inzwischen arg knapp bemessen sei. Davon abgesehen, so erläuterte der Naturfreund in seiner leidenschaftlichen Rede, sei das Rathausdach sowieso der falsche Ort für Bienen: „Die brauchen Schatten.“