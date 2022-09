Weltkindertag in Alpen : Nach der Zaubershow gab es ein Buch mit Tricks

Weltkindertag in Alpen

Phil Schmitz zog in Alpen 260 Kinder in seinen Bann. Foto: KSB

Alpen Der Kinderschutzbund Alpen hat 260 Kindern zum Weltkindertag einen zauberhaften Nachmittag beschert. Hinterher gab’s für jeden obendrein ein Büchlein mit vielen Tricks und Tipps zum Selberzaubern.

Hokus Pokus, simsalabim! – Die Familien-Zaubershow zum Weltkindertag, zu der der Kinderschutzbund, Ortsverband in Alpen, im Rahmen des Weltkindertages auf dem Streuobstwiesenfest eingeladen hatte, war ein großartiger Erfolg. Zauberkünstler Phil Schmitz, der hier in Alpen ein Heimspiel hatte, brachte bei zwei fantastischen Familien-Zaubershows in der Gaststätte Zum Dahlacker jeweils 130 junge Zuschauer mit ihren Eltern oder Großeltern gleichermaßen zum Lachen und Staunen.