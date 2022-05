Lintorfer Werbegemeinschaft : Imker Franz Naber hält Vortrag über das Bienenvolk als Superorganismus

Die Bienenzucht ist nachhaltig, ökologisch und regional. Deshalb passt das Thema bestens zur Woche der Nachhaltigkeit in Lintorf. Imker Franz Naber wird das faszinierende Leben der Bienen vorstellen.

Honigbienen sind Insekten – so viel ist klar. Eine einzelne Biene ist zwar ein Insekt, doch ein ganzes Bienenvolk – also Tausende von Honigbienen – funktionieren wie ein einzelner, höherer Organismus (ähnlich wie ein Wirbeltier). Für diese Gemeinschaft aus einzelnen Bienen wurde vor 150 Jahren der Begriff „der Bien“ benutzt. Später wurde für solche besonderen Gemeinschaften der Begriff „Superorganismus“ erfunden. Einzelne Individuen überleben zwar eine Zeitlang allein, doch die Art kann nur als Gemeinschaft überleben, als Bienenvolk, in dem jede Biene ihre bestimmte Aufgabe hat – so, wie auch jede Zelle in unserem Körper ihre bestimmte Aufgabe hat.