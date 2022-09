Heine-Abend in Budberg : Gänsehaut beim Weberlied

Rheinberg Der Heinrich-Heine-Abend im Bürgerhaus Budberg begeistert das Publikum. Die Texte des deutschen Dichters erwiesen sich gerade jetzt als höchst aktuell.

In einer klugen Auswahl von Gedichten, Textauszügen und Briefen zeichneten sie in ihrem Programm den Lebensweg Heines von seiner Schulzeit in Düsseldorf über seine Lehr- und Studienzeit bis zu seiner „Matratzengruft“ und seinem Tod im Pariser Exil nach.

In anderthalb Stunden wurden die Zuschauerinnen und Zuhörer mit der Vielfalt seines Denkens und seines Werkes konfrontiert. Romantische Verse, alltagssprachliche Gedichte mit viel Ironie und politische Lyrik des Vormärz belegten die Bandbreite seines dichterischen Könnens. Zärtliche Worte an seine Frau, wehmütige Gedanken an die Mutter und fast flehentliche Bitten um Besuche am Krankenbett zeigten den sonst so streitbaren Dichter einfühlsam und verletzlich.