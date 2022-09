Vorstandswahl in Kamp-Lintfort : Volker Kraska ist neuer Lineg-Vorstand

Volker Kraska ist seit dem Jahr 2009 für die Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft tätig, zuletzt in der Funktion des ständigen Vertreters des Vorstandes. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Der studierte Bergingenieur folgt auf Karl-Heinz Brandt als neuer Vorstand der Entwässerungsgenossenschaft mit Sitz in Kamp-Lintfort. Er wurde im April gewählt. Die Digitalisierung der Wasserwirtschaft ist für ihn ein wichtiges Thema.

Energiekrise, Klimawandel – es gibt in der Tat einfachere Zeiten, ein neues Amt anzutreten. Volker Kraska ist dennoch dem Ruf des Genossenschaftsrates der Linksniederrheinischen Entwässerungsgenossenschaft gefolgt: Er tritt am 1. Oktober die Nachfolge von Karl-Heinz Brandt als Lineg-Vorstand in Kamp-Lintfort an. Die Wahl war bereits im April. „Wir haben gemeinsam in den vergangenen Jahren vieles angestoßen. Das möchte ich jetzt fortführen“, sagt der 59-jährige studierte Bergingenieur, der seit 2009 für die Genossenschaft tätig ist und seit 2016 ständiger Vertreter des Vorstands war.

Volker Kraska kennt die Lineg wie seine Westentasche. Als Geschäftsbereichsleiter Technik und Betrieb war er in die strategischen Zukunftsplanungen des Unternehmens eingebunden. Darüber hinaus war er in unterschiedlichen Funktionen bei der Lineg tätig. In einer Pressemitteilung teilt die Genossenschaft mit, Kraska stehe für Kontinuität und Wandel. „Ich würde das gerne so abändern: Den Wandel kontinuierlich fortführen“, sagte der neue Lineg-Vorstand am Donnerstag in einem Pressegespräch.

Info Abschied in den Ruhestand Ruhestand Der langjährige Lineg-Vorstand Karl-Heinz Brandt geht zum 1. Oktober in den Ruhestand. Er führte den Wasserwirtschaftsverband am linken Niederrhein 17 Jahre lang, also gut drei Amtszeiten. Der Vorstand wird für jeweils fünf Jahre vom Genossenschaftsrat gewählt.

Dazu zählen beispielsweise die Renaturierungsprojekte im Rahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie, die 2027 auslaufen wird. „Dort wollen wir unsere Anstrengungen mit den notwendigen Fördermitteln fortsetzen“, betont Volker Kraska und nennt als gelungene Beispiele die Große Goorley, die Alpsche Ley und den Landwehrbach in Schaephuysen. Auch die Digitalisierung der Wasserwirtschaft möchte er vorantreiben, um die Lineg für aktuelle und zukünftige Herausforderungen fit zu machen. Dazu gehören vor allem der Klimawandel und seine Folgen. „Die Tendenz ist klar: Wir müssen weiter mit starken Trockenperioden rechnen. Und damit müssen wir umgehen“, sagt er und verweist auf das Modellprojekt „Wassernachbarschaft“, in das neben der Genossenschaft Landwirte und Wasserversorger involviert sind. Ein weiteres Pilotprojekt in Sachen digitale Wasserwirtschaft startet die Lineg an der Geldernschen Straße. Hier will das Unternehmen zwei Grundwasserpumpanlagen und eine Vorpumpanlage miteinander digital vernetzen. Das Ziel: „Die Anlagen sollen miteinander kommunizieren. In dem Programm fließen beispielsweise auch Wetterdaten ein.“ Volker Kraska sieht die Lineg hier auf einem guten Weg. „Wir haben pfiffige Leute“, lobt er die Mitarbeiterschaft, die sich aus mehr als 300 Fachkräften zusammensetzt, die elektronisch vernetzt an neun Betriebsstandorten arbeiten: von den Kläranlagen über das Labor, die Werkstatt und das Abfallbereitstellungslager. Der „Neue“ an der Spitze der Lineg möchte die Expertise und Erfahrung seiner Mitarbeiterschaft auch an anderen Stellen einbringen. „Aktuell gibt es eine Kooperation mit dem Entomologischen Verein in Krefeld. Hier geht es um Biodiversität und den Einfluss durch den Klimawandel“, berichtete er am Donnerstag. Auch die Zusammenarbeit mit den Schulen in der Region ist für ihn ein Thema.