Lemken aus Alpen ehrt Jubilare : Mehr als 1000 Jahre Betriebstreue

Nicola und Viktor Lemken bedankten sich bei den Jubilaren und treuen Mitarbeitern, die jetzt in den Ruhestnad gegenagen sind. Foto: Lemken

Alpen Der Alpener Landmaschinenhersteller Lemken hat in einer Feierstunde langjährige Mitarbeiter geehrt. Zusammen kommen sie auf eine Betriebszugehörigkeit von mehr als 1000 Jahren.

Innovation und Tradition, für diese Begriffe steht das Familienunternehmen Lemken seit mehr als 240 Jahren. Der Landtechnikhersteller legt großen Wert darauf, dass die Mitarbeiter sich mit dem Unternehmen identifizieren, und weiß eine langjährige Betriebszugehörigkeit zu schätzen. Auch in diesem Jahr bedankten sich Nicola und ihr Vater Viktor Lemken im Rahmen einer Feierstunde bei Jubilaren und aktuell ausgeschiedenen Mitarbeitern für ihre langjährige Treue zum Unternehmen und sprachen ihnen Anerkennung für die geleistete Arbeit aus.

Gesellschafterin Nicola Lemken betonte dabei, wie besonders eine so langjährige Firmenzugehörigkeit in der heutigen Zeit sei. Es kämen bei der Feierstunde insgesamt über 1000 Jahre Lemken zusammen: So gehören bei den Jubilaren 13 Mitarbeiter seit 25 Jahren zum Unternehmen, fünf seit 35 Jahren, acht Mitarbeiter sind dem Familienunternehmen sogar seit 45 Jahren treu.