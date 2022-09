Ehrenamt in Rheinberg : Die Qual der Wahl bei Rheinbergs Schiedspersonen

Ehrenamt in Rheinberg

Rheinberg Gleich 21 Personen haben sich um die Schiedsämter in Rheinberg beworben. Eine Luxussituation, die dem Rat jedoch eine harte Auswahl abverlangte. Diese Frauen und Männer machten das Rennen.

Während in anderen Kommunen händeringend nach Schiedspersonen gesucht wird, hatte der Rheinberger Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstagabend die Qual der Wahl. Insgesamt 21 Männer und Frauen hatten sich um das Ehrenamt beworben. Doch nur acht Posten waren zu vergeben.